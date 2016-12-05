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Адвокат Навального заявил отвод судье по делу "Кировлеса"

Сюжет: Дело "Кировлеса"
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Фотолента: Приговор по делу "Кировлеса"
Видео: Дело "Кировлеса": судья зачитал приговор Навальному и Офицерову
Теги: Кировлес, Алексей Навальный, Кировская область, Россия
15:32 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересны оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в растрате средств госпредприятия "Кировлес" наряду с экс-главой "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым, заявил отвод судье, об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Кобзев заявляет ходатайство об отводе судьи. Основание для отвода судьи — судья Алексей Втюрин находится в непосредственном подчинении судьи Сергея Блинова, первого судьи по делу Кировлеса", — говорится в сообщении Ярмыш. Из ее сообщений следует, что решение по данному ходатайству судья огласит уже на следующем заседании — 6 декабря.

Ранее суд отказал защите в двух заявленных ходатайствах: о прекращении уголовного дела и о его возврате в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу.

В понедельник, 5 декабря, в Ленинском суде Кирова проходит первое заседание по уголовному делу о растрате в "Кировлесе" в отношении Навального и Офицерова.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением Еврпоейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.

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Адвокат Навального заявил отвод судье по делу "Кировлеса"

15:32 05/12/2016 Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересны оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в растрате средств госпредприятия "Кировлес" наряду с экс-главой "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым, заявил отвод судье, об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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