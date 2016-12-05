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В Москве состоится IX Всероссийский съезд судей

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Теги: Судебная власть, Москва, Россия
18:29 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ. Более семисот делегатов от высших судов, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, военных судов, мировых судей, а также конституционных судов примут участие в IX Всероссийском съезде судей, который состоится  в Москве с 6 по 8 декабря.

Как сообщается на сайте Судебного департамента при Верховном суде, участники съезда обсудят актуальные вопросы и проблемы, возникшие за последние четыре года, определят  пути развития судебной системы, сформируют новый состав Совета судей РФ, Высшей квалификационной коллегии судей РФ, Высшей экзаменационной комиссии судей по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Кроме того, на повестку дня вынесен вопрос о внесении изменений в Кодекс судейской этики, утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года.

В рамках съезда будут заслушаны доклады председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева, а также отчеты председателя Совета судей РФ Дмитрия Краснова, председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, председателя Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи Валентина Ершова и генерального директора Судебного департамента при ВС РФ Александра Гусева.

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В Москве состоится IX Всероссийский съезд судей

18:29 05/12/2016 Более семисот делегатов от высших судов, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, военных судов, мировых судей, а также конституционных судов примут участие в IX Всероссийском съезде судей, который состоится в Москве с 6 по 8 декабря.
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