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Судья не принял отвод по делу "Кировлеса", заявленный защитой Навального

Сюжет: Дело "Кировлеса"
Контекст
Теги: Алексей Навальный, Кировская область, Россия
09:52 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Судья Ленинского суда Кирова отказался брать отвод по делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в растрате средств госпредприятия "Кировлес" наряду с экс-главой "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым, сообщили РАПСИ в суде.

Ранее суд отказал защите в двух заявленных ходатайствах: о прекращении уголовного дела и о его возврате в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу.

В понедельник, 5 декабря, в Ленинском суде Кирова прошло первое заседание по уголовному делу о растрате в "Кировлесе" в отношении Навального и Офицерова.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением Еврпоейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Судья не принял отвод по делу "Кировлеса", заявленный защитой Навального

09:52 06/12/2016 Судья Ленинского суда Кирова отказался брать отвод по делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в растрате средств госпредприятия "Кировлес" наряду с экс-главой "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым.
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