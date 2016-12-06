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Судебный департамент будет работать над нормами судебной нагрузки

Контекст
Теги: Совет судей РФ, Москва, Россия
10:42 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Председатель Совета судей Российской Федерации, Председатель Калужского областного суда Дмитрий Краснов сообщил о проводимой в судейском сообществе работе по оптимизации судебной нагрузки и создании рабочей группы при Судебном департаменте РФ для разработки проекта нормативов такой нагрузки, передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

В своей речи, посвященной количественным показателям работы судебной системы, Председатель Совета судей положительно охарактеризовал удовлетворяемость споров по социально-значимым вопросам. Так, по предварительным данным за 2016 год, суды удовлетворяют 85,4% исков по трудовым спорам, 94% — по пенсионным, 89% — по жилищным.

Вместе с тем Краснов отметил тенденцию к возрастающей интенсификации работы судей, которая, по словам выступающего, фактически упирается в пределы трудовых возможностей занятых в отправлении судопроизводства лиц. Председатель Совета судей сообщил о поступлении тревожных сигналов в виде жалоб на нарушение сроков изготовления мотивированных судебных решений.

Указанные обстоятельства стали поводом для начала работы над новыми нормативами судейской нагрузки совместно с Правительством РФ в лице Минтруда.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей — за исключением внеочередных — созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.

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Судебный департамент будет работать над нормами судебной нагрузки

10:42 06/12/2016 Председатель Совета­ судей Российской Фед­ерации, Председатель ­Калужского областного­ суда Дмитрий Краснов­ сообщил о проводимой в судейском сообществе работе по оптимизации судебной нагрузки и создании рабочей группы при Судебном департаменте РФ для разработки проекта нормативов такой нагрузки, передает во вто­рник корреспондент РА­ПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссий­ский Съезд судей.­
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