Президент РФ прокомментировал работу судебной системы

14:08 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил перед российскими судьями, обозначив ряд заслуживающих внимания вопросов и дав краткую оценку развитию судебной системы страны, передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

Говоря о переменах, произошедших с момента последнего Всероссийского съезда судей, президент в первую очередь упомянул объединение Верховного и Высшего арбитражного судов, а также принятие Кодекса административного судопроизводства.

"Была реализована понятная, прозрачная система рассмотрения споров граждан с органами власти любого уровня", - дал положительную оценку новому кодексу глава государства.

Также Путин упомянул о ряде нововведений в законодательстве, связанных с гуманизацией норм уголовного права. Курс на продолжение данной тенденции был упомянут президентом среди вопросов, стоящих перед судейским сообществом.

По мнению главы государства, одной из наиболее острых проблем является перегрузка судов, которая оказывает негативное влияние на качество принимаемых решений, и в конечном счёте приводит к нарушению прав граждан.

Вместе с тем, Путин отметил непростую обстановку, в которой работают судьи.

"Судьи находятся в атмосфере конфликтов, споров, а подчас и человеческих бед и трагедий", - сказал президент, добавив, что судейский труд не просто работа, но миссия, выполнение которой крайне важно для общества.

Кроме того, глава государства обратил внимание участников съезда на необходимость беречь чистоту судебного корпуса, указав на ведущую роль Высшей квалификационной коллегии судей в решении данной задачи.

В заключение Путин дал высокую оценку формату Всероссийского съезда судей в свете развития судебной системы и достижения целей максимального обеспечения соблюдения прав и свобод человека в России.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей - за исключением внеочередных - созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.