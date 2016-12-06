Количество обвиняемых, заключенных под стражу, сократилось на 80% — Лебедев

14:15 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил судьям, что количество обвиняемых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сократилось на 80% в сравнении с 2006 годом, передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

По словам Лебедева наблюдаются и другие положительные тенденции в судебной системе: снижение судимости среди несовершеннолетних, уменьшение количества осуждённых за преступления в сфере предпринимательской деятельности (в 2010 году — 8000 осужденных, в 2016 году — 2000). Он также отметил, что ежегодно четверть подсудимых освобождается от уголовной ответственности.

Главы ВС сказал, что наиболее часто совершаемым преступлением является мошенничество (статья 159 УК РФ).

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей — за исключением внеочередных — созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.