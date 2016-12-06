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Председатель ВС РФ Лебедев сообщил о готовящемся законе "О судебной службе"

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Теги: Судебная власть, Верховный суд РФ, Вячеслав Лебедев, Москва, Россия
14:22 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил о готовящемся проекте Федерального закона "О судебной службе в РФ", призванном повысить статус работников аппаратов судов, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

Председатель ВС в ходе своего выступления привел показатели текучести кадров в аппаратах судов, в отдельных случаях достигающих значений в 150-200% за относительно непродолжительные периоды времени. Данное обстоятельство послужило поводом к разработке закона, призванного повысить статус работников судов, престиж данной профессии, стабильность кадрового состава судов.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей - за исключением внеочередных - созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.


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Председатель ВС РФ Лебедев сообщил о готовящемся законе "О судебной службе"

14:22 06/12/2016 Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил о готовящемся проекте Федерального закона "О судебной службе в РФ", призванном повысить статус работников аппаратов судов, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.
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Председатель ВС РФ Лебедев сообщил о готовящемся законе "О судебной службе"

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