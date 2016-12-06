Суд на 12 декабря перенес рассмотрение дела "Кировлеса"

navalny.com

14:23 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Ленинский суд Кирова перенёс на 12 декабря продолжение повторного рассмотрения уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в растрате средств госпредприятия "Кировлес" наряду с экс-главой "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым, сообщает во вторник в своём твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Как стало известно, Навальный и его защитники не явились во вторник в суд, в связи с чем прокуратура просила о принудительном приводе оппозиционера на судебное заседание. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

По словам пресс-секретаря, Навальный и его адвокаты планируют принять участие в следующем судебном заседании 12 декабря.

Во вторник судья Ленинского суда Кирова отказался брать отвод, заявленный защитой Навального. Ранее суд также отказал защите в двух заявленных ходатайствах: о прекращении уголовного дела и о его возврате в прокуратуру для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу.

В понедельник, 5 декабря, в Ленинском суде Кирова прошло первое заседание по уголовному делу о растрате в "Кировлесе" в отношении Навального и Офицерова.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением Еврпоейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.