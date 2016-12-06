Иски предпринимателя из РФ по брендам премьер-лиги Англии рассмотрят в январе

СИП

15:23 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 24 января рассмотрение заявлений российского предпринимателя Николая Феттера к The Football Association Premier League Ltd. о досрочном прекращении правовой охраны на территории РФ двух товарных знаков по международной регистрации, говорится в материалах суда.

Заявитель, являющийся владельцем ряда товарных знаков, просит суд, в частности, прекратить охрану официального логотипа Английской премьер-лиги (лев в короне, положивший лапу на мяч) в отношении товаров и услуг пяти классов Международной классификации товаров и услуг. Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

The Football Association Premier League Ltd. является оператором профессиональной футбольной лиги. Ответчик по делу занимается проведением и продвижением футбольных матчей, курирует вопросы, связанные с трансляцией матчей.

Ассоциация владеет логотипом Английской премьер-лиги, который появился в 1992 году. С сезона 2016/17 будет использоваться новая эмблема турнира.