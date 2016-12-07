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Филипп Буайя: роль Страсбурга – в усилении и поддержке судебной власти

Контекст
Теги: Совет Европы, Европейский суд по правам человека, Франция, Россия
12:51 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек – РАПСИ. Роль Совета Европы, Страсбургского суда заключается в поддержке судейского корпуса, обеспечении доверия к судебной власти и защиты прав человека, заявил в среду глава Генеральной дирекции Совета Европы по правам человека и верховенству права Филипп Буайя на проходящем в Москве IX Всероссийском съезде судей.

«Наши механизмы создавались не с целью усугубить ваше и без того тяжкое судейское бремя. Напротив, роль Страсбурга заключается в том, чтобы поддержать вас в вашем деле и максимально усилить судебную власть», - сказал Буайя, обращаясь к делегатам съезда. 

По его словам, судьи являются основными действующими лицами в правовом поле Совета Европы, его главной движущей силой, и это в равной степени относится к российским судьям.

Буайя отметил, что основной целью и задачей Совета Европы всегда было «мирное межгосударственное сотрудничество через право».

Представитель Совета Европы обратил внимание на то, что система Европейской конвенции о правах человека является субсидиарной по отношению к национальным судебным органам, и российские судьи благодаря нарабатываемой ими практике участвуют в формировании этой системы. В то же время нормы Конвенции становятся неотъемлемой частью российской права.

По мнению Буайя, Совет Европы после вступления в него России «стал подлинно панъевропейской организацией, основанной на общем уникальном правовом пространстве».

«Давайте следовать нашей общей цели – эффективной защите 800 миллионов европейских граждан, развивая взаимное доверие и оказывая друг другу взаимную поддержку», - резюмировал Буайя.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций. Всероссийский Съезд судей созывается один раз в четыре года Советом судей РФ. Первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.

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Филипп Буайя: роль Страсбурга – в усилении и поддержке судебной власти

12:51 07/12/2016 Роль Совета Европы, Страсбургского суда заключается в поддержке судейского корпуса, обеспечении доверия к судебной власти и защиты прав человека, заявил в среду глава Генеральной дирекции Совета Европы по правам человека и верховенству права Филипп Буайя на проходящем в Москве IX Всероссийском съезде судей.
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Филипп Буайя: роль Страсбурга – в усилении и поддержке судебной власти

12:51 07/12/2016 Роль Совета Европы, Страсбургского суда заключается в поддержке судейского корпуса, обеспечении доверия к судебной власти и защиты прав человека, заявил в среду глава Генеральной дирекции Совета Европы по правам человека и верховенству права Филипп Буайя на проходящем в Москве IX Всероссийском съезде судей.

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