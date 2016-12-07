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Подтвержден отказ в иске "ЭКСМО" к фирме из-за книги "Как работает Google"

Контекст
Теги: Авторское право, Эксмо, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
15:25 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек – РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам подтвердил отказ ООО "Издательство ЭКСМО" во взыскании с компании ООО "Смарт Ридинг" 2 миллионов рублей компенсации за нарушение прав при использовании произведения "Как работает Google", говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 13 апреля отклонил иск, в котором издательство просило взыскать компенсацию за нарушение прав на использование произведения путем его переработки в размере 1,85 миллиона рублей. Также истец просил взыскать компенсацию за нарушение прав на использование произведения путем воспроизведения и доведения до всеобщего сведения в размере 219 тысяч рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали истец, а также французское издательство Hachette Book Group, которое не участвовало при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Девятый арбитражный апелляционный суд 9 июля оставил без изменения решение первой инстанции.

Как указало издательство "ЭКСМО", на сайте smartreading.ru, администратором которого является ответчик, был размещен текст под названием "Уроки компании Google". Ответчик, как посчитало издательство, нарушил его исключительные права на литературное произведение "Как работает Google", авторов Эрика Шмидта и Джонатана Розенберга, в переводе Дарьи Баррет.

Суд первой инстанции указал, что истец не представил надлежащих доказательств того, что именно он является обладателем прав на спорное произведение. Также суд отметил, что к авторскому лицензионному договору и к соглашению не были приложены тексты самих произведений, а на представленной копии соглашения отсутствуют подписи сторон.

Между тем, согласно решению арбитража, компания "Смарт Ридинг" разместила на своем сайте тексты книги "Уроки компании Google" (автор Е. Немец), исключительные права на которые принадлежат ответчику. Это произведение не имеет никакого отношения к тому, на которое ссылается истец. Судом установлено, что произведение ответчика было выполнено на основании договора авторского заказа, заключенного между ответчиком и автором, само произведение передано по акту сдачи-приемки выполненных работ. Кроме того, как указал суд, произведение ответчика, размещенное на сайте, было создано и опубликовано ранее, чем произведение истца.

В суде первой инстанции представитель истца заявил о фальсификации ответчиком договора авторского заказа и акта сдачи-приемки выполненных работ, указывая на то, что Е. Немец пребывает за границей, как минимум с сентября 2014 года, что подтверждает невозможность подписи документов. Как указал истец, подписи, совершенные на договоре от имени автора и подпись, удостоверенная в нотариальном порядке, различаются в своем написании. Суд же заявление представителя истца о фальсификации доказательств по делу проверил и признал его несостоятельным, говорится в решении.

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Подтвержден отказ в иске "ЭКСМО" к фирме из-за книги "Как работает Google"

15:25 07/12/2016 Суд по интеллектуальным правам подтвердил отказ ООО "Издательство ЭКСМО" во взыскании с компании ООО "Смарт Ридинг" 2 миллионов рублей компенсации за нарушение прав при использовании произведения "Как работает Google", говорится в определении суда.
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