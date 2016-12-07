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Спор студии Лебедева с "Эксмо" из-за шрифта передан на новое рассмотрение

Контекст
Теги: Авторское право, Эксмо, Суд по интеллектуальным правам РФ, Артемий Лебедев, Москва, Россия
17:33 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ отменил постановление о взыскании с ООО «Издательство «Эксмо» в пользу ООО «Студия Арт. Лебедева» 50 тысяч рублей компенсации за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой, сообщили РАПСИ в суде. Дело передано на новое рассмотрение в апелляцию.

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 августа частично удовлетворил заявление студии Лебедева. Издательство обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 12 апреля, когда был частично удовлетворен иск студии Лебедева о взыскании с «Эксмо» 150 тысяч рублей. В заявлении содержалось требование о взыскании с ответчика 1,5 миллиона рублей.

Апелляционный суд 5 июля постановил рассмотреть это дело по правилам первой инстанции. По мнению апелляции, «к обстоятельствам, имеющим значение для правильного рассмотрения данного дела, относится установление того, является ли истец обладателем исключительных прав на шрифт «Климентина» при наличии документов, подтверждающих, что исключительные права на заявленный шрифт принадлежали ООО «Интердизайн». В связи с этим апелляционный суд посчитал невозможным рассмотрение дела без участия компании «Интердизайн».

Второй спор из-за «Клементины»

Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление ООО «Студия Арт. Лебедева» о взыскании с ООО «Брендинговое агентство «Депо» (Depot WPF) 100 тысяч рублей компенсации за использование того же шрифта при разработке дизайн-проектов. В исковом заявлении содержалось требование о взыскании 3 миллионов рублей.

Это дело рассматривалось повторно. Суд по интеллектуальным правам (СИП) 16 сентября по жалобе студии Лебедева отменил все судебные акты по данному спору, направив дело на новое рассмотрение. СИП тогда удовлетворил кассационную жалобу студии, отменив решение Арбитражного суда Москвы от 9 марта и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июня. Тогда заявителю было отказано в иске о взыскании с агентства «Депо» компенсации.

На сайте истца говорится, что причиной обращения в суд стало незаконное использование ответчиком шрифта «Клементина» при разработке дизайн-проектов. В качестве третьих лиц для участия в деле были привлечены ООО «Нестле Россия» и ООО «Династия».

Истец сослался на то, что ответчик при разработке дизайна коробки конфет «Любимые десерты в шоколаде», а также шоколадных плиток незаконно использовал шрифт «Клементина». По утверждению ответчика, брендинговое агентство «Депо» на основе поручения работодателя создало оригинальные произведения дизайна — упаковки (коробки) конфет и шоколадных плиток «Любимые десерты в шоколаде».

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Спор студии Лебедева с "Эксмо" из-за шрифта передан на новое рассмотрение

17:33 07/12/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ отменил постановление о взыскании с ООО «Издательство «Эксмо» в пользу ООО «Студия Арт. Лебедева» 50 тысяч рублей компенсации за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой, сообщили РАПСИ в суде. Дело передано на новое рассмотрение в апелляцию.
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