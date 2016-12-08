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Прокурор попросил 12 лет колонии для полицейского, застрелившего петербуржца

Теги: Убийство, Санкт-Петербург, Россия
19:08 07/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Прокурор попросил Красногвардейский районный суд Петербурга приговорить к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника угрозыска 26 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району Андрея Артемьева за убийство петербуржца Дмитрия Демидова, сообщил в среду РАПСИ адвокат потерпевшей стороны Виталий Черкасов.

"На суде подсудимый дал показания и частично признал вину в том, что, достав пистолет из кобуры, непроизвольно передернул затвор, после чего произошел выстрел. По словам полицейского, убивать Демидова он не хотел, и это произошло случайно. В завершении своей речи Артемьев впервые принес извинение матери погибшего", - сказал Черкасов.

В прениях прокурор попросил суд приговорить Артемьева к 12 годам в колонии строгого режима. А также настаивал на лишении подсудимого звания капитана полиции.

При этом гособвинитель сослался на вывод экспертов о том, что табельный пистолет Артемьева не мог самопроизвольно сняться с предохранителя и выстрелить.

По словам адвоката, ранее Артемьев предупреждался о неполном служебном соответствии за появление на службе в состоянии алкогольного опьянения, и психолог предупреждал руководство, что он находится в группе риска как зависимый, нуждающийся в контроле и профилактических беседах о вреде употребления спиртного.

Приговор будет оглашен 8 декабря.

Как следует из материалов дела, 11 ноября прошлого года, на следующий день после празднования Дня полиции, Артемьев находился в состоянии алкогольного опьянения в своем рабочем кабинете в отделе полиции на Ириновском проспекте. Далее, по версии следствия, к нему был доставлен ранее судимый Демидов. Допрос, как отмечено в протоколах осмотра места происшествия, закончился тем, что из табельного пистолета Артемьева был произведен выстрел, пуля попала в голову Демидова. Тот скончался на месте происшествия. Следствие считает, что оперуполномоченный стрелял на почве личных неприязненных отношений к Демидову. Артемьев уверял, что выстрел был случайностью.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2015 года. А его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Прокурор попросил 12 лет колонии для полицейского, застрелившего петербуржца

19:08 07/12/2016 Прокурор попросил Красногвардейский районный суд Петербурга приговорить к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника угрозыска 26 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району Андрея Артемьева за убийство петербуржца Дмитрия Демидова, сообщил в среду РАПСИ адвокат потерпевшей стороны Виталий Черкасов.
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