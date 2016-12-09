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Следствие ходатайствует об аресте начальника отдела УСБ МВД

Теги: Коррупция, МВД РФ, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, Городской суд Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
13:54 09/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит ходатайство следствия об аресте начальника 17 отдела ("Запад") Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрия Тимченко и двух его подельников, подозреваемых в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в Санкт-Петербургском городском суде.

"Материалы дела в суд пока еще не поступили", — сказал наш собеседник.

В рамках этого уголовного дела Главное следственное управление СК РФ по Петербургу ходатайствует об аресте петербуржцев Константина Марченкова и Сергея Зиновенко, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, Тимченко, зная о наличии в производстве следственных органов дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО "Деловые линии" в сумме более миллиарда рублей, а также о наложении ареста на денежные средства общества в сумме не менее 1,5 миллиарда, с ноября по декабрь неоднократно требовал от представителя общества передать ему через посредников — Марченкова и Зиновенко — взятку в сумме не менее 100 миллионов рублей.

"Взятка предназначалась за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Согласно требованиям Тимченко часть взятки в сумме 50 миллионов рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 миллионов рублей — после снятия ареста с расчетных счетов ООО "Деловые линии".

По данным следствия, вечером 8 декабря в помещении одного из подземных паркингов в Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 миллионов рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко в кабинете которого, были обнаружены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.

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Следствие ходатайствует об аресте начальника отдела УСБ МВД

13:54 09/12/2016 Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит ходатайство следствия об аресте начальника 17 отдела ("Запад") Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрия Тимченко и двух его подельников, подозреваемых в вымогательстве взятки в размере 100 миллионов рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в Санкт-Петербургском городском суде.
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