Низкие зарплаты и высокая нагрузка — судьи обозначили проблемы правосудия в РФ

РАПСИ, Людмила Кленько

15:14 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Повышение заработных плат работникам судебной системы, снижение нагрузки на суды, учреждение новых судов и повышение уровня материального и организационного обеспечения уже существующих — такие приоритетные направления развития судебной системы обозначили делегаты IX Всероссийского съезда судей в своем результирующем Постановлении, копия резолютивной части которого имеется в распоряжении РАПСИ.

Постановление IX Всероссийского съезда судей, завершившего накануне свою работу в Москве, «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе» в первую очередь адресовано органам судейского сообщества России, судьям, а также работникам аппаратов судов. Результирующий документ съезда обязывает указанных субъектов принять меры к обеспечению качественного осуществления правосудия, повышению информационной открытости судов и укреплению авторитета судебной власти путем надлежащего исполнения обязанностей по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Для реализации постановленных перед органами судейского сообщества задач, связанных с развитием судебной системы, Съезд судей озвучил ряд просьб государственным органам. Во-первых, судейское сообщество, считает необходимым увеличить финансовые и социальные гарантии судьям и работникам аппаратов судов. Во-вторых, Съезд судей просит о принятии мер, направленных на повышение уровня организационно-технического обеспечения судопроизводства, а также связанных с реализацией нововведений в построении судебной системы. В-третьих, Постановление Съезда предполагает внесение изменений в акты, регулирующие внутренние аспекты работы судей.

Судьи ждут повышения заработной платы

Делегаты Съезда попросили государство в лице Правительства РФ принять меры к существенному повышению оплаты труда судей, работников аппаратов судов и системы Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ. Что касается работников судов, не являющихся судьями, то их ожидают существенные перемены в связи с возможным принятием закона «О судебной службе в Российской Федерации», проект которого планируется к внесению на рассмотрение Государственной Думы в порядке законодательной инициативы ВС. Рассказывая о новом законе на Съезде, председатель ВС Вячеслав Лебедев приводил показатели текучести кадров среди работников судов, порой доходящих до 150-200%. Комментируя данную ситуацию, Председатель 18-го Апелляционного арбитражного суда Галина Федина заявила, что «аппарат суда не должен восприниматься как юридическая интернатура».

Просьбы о повышении социальных гарантий судьям не сводятся исключительно к вопросам заработной платы. Представители судейского сообщества в своем Постановлении также просят правительство принять меры к созданию лечебно-санаторной базы судебной системы, а Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть поправки в закон о «Статусе судей» в части обеспечения нуждающихся судей жильем. Также планируется, что Судебный департамент рассмотрит вопрос об установлении нормативов финансирования для получения медицинской помощи судьями и членами их семей.

Кроме того, Совет судей намерен продолжить работу по «решению вопросов достойного пенсионного обеспечения судей», которые не успели приобрести право на получение пожизненного содержания, а также вышедших на пенсию до принятия закона «О статусе судей». На съезде было выражение мнение, что заслуженные ветераны судебной системы, должны получать большие пенсии.

Формирование судебной системы продолжается

Главные нововведения, ожидающие судебную систему России, по итогам принятых в этом году решений — создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и расширение применения института присяжных заседателей. И если учреждение 5 апелляционных и 9 кассационных судов округов, по заверениям директора Судебного департамента Александра Гусева, не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РФ, то для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в районных и гарнизонных военных судах у Правительства РФ попросили денег. Съезд также предложил кабинету министров разработать законопроект, направленный на организацию рассмотрения вопросов об условно-досрочном освобождении и освобождении от отбывания уголовного наказания по болезни с участием заинтересованных госорганов.

Вопросы материально-технического обеспечения судов также не были обойдены вниманием. Съезд попросил правительство в рамках Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение развития электронного правосудия, введение обязательной аудио- и видеофиксации хода судебных заседаний, а также строительства и реконструкции зданий судов на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Судебному департаменту поручено составить законопроект о создании ведомственной судебной охраны для охраны зданий судов, органов судейского сообщества, а также органов и учреждений Судебного департамента.

Курс на увеличение гарантий независимости судебной системы нашел свое отражение в одобренном на съезде законопроекте о совершенствовании правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей. В настоящее время финансирование организации деятельности на судебных участках осуществляется за счет средств региональных бюджетов (деньги из федерального бюджета поступают лишь для оплаты труда и содержания мировых судей). Председатель ВС сообщил, что проект поправок в законодательство призван ограничить влияние исполнительной власти субъектов РФ на работу мировых судей. Предполагается, что мировые судьи получат разрешение самостоятельно принимать кадровые решения в отношении сотрудников аппаратов судебных участков. Кроме того, сокращение финансирования указанных расходов менее, чем на 5%, возможно лишь с согласия регионального Совета судей, а при урезании бюджета более чем на 5% — с обязательным учетом мнения Конференции судей.

Судьи не должны перерабатывать

В прозвучавших на IX Всероссийском съезде судей выступлениях неоднократно звучала тема высокой загруженности судов. Предыдущий председатель Совета судей РФ Дмитрий Краснов напомнил, что у судей есть пределы работоспособности, а также обратил внимание на «тревожные звонки» в виде жалоб на нарушения сроков изготовления мотивированных судебных решений. О перегрузке судов упоминал в ходе своего выступления и Президент РФ Владимир Путин, охарактеризовав данную проблему как одну из наиболее актуальных в сфере осуществления правосудия в России. В связи с этим Съезд поручил Судебному департаменту разработать с участием Российского государственного университета правосудия проект федерального закона о нормах служебной нагрузки судей и работников аппаратов судов Российской Федерации.

Делегаты Съезда также постановили принять меры по совершенствованию дисциплинарного производства в отношении судей. Планируется, что на основании подготовленных Советом судей поправок в законы «О статусе судей» и «Об органах судейского сообщества» на законодательном уровне будет введено понятие дисциплинарного производства в отношении судьи и определена его процедура.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей — за исключением внеочередных — созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Прошедшее в этом году мероприятие было девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.

В последней день работы Съезда новым председателем Совета судей РФ был избран секретарь Пленума ВС Виктор Момотов.