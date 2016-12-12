Суд отказался вернуть Навальному 500 тыс руб, выплаченных по приговору "Кировлеса"

пресс-служба Московского городского суда

13:19 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Ленинский суд Кирова отклонил ходатайство защиты оппозиционера Алексея Навального о возврате 500 тысяч рублей штрафа, которые он выплатил в исполнение приговора по делу "Кировлеса" от 2013 года, сообщает в понедельник пресс-секретарь обвиняемого Кира Ярмыш.

Аналогичное решение суд принял и в отношении второго фигуранта дела, Петра Офицерова.

Защита обоих обвиняемых свое ходатайство мотивировала тем, что приговор 2013-го года отменен, а значит деньги подлежат возвращению.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Петра Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён Вячеслав Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.