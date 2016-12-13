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Экс-инспектор ПДН пойдет под суд за изнасилование и убийство девочки

Теги: Убийство, Жестокое обращение с детьми, Половые преступления, Красноярский краевой суд, Краснодарский край, Россия
11:14 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу Ивана Сорокоумова об изнасиловании и убийстве девочки, сообщил РАПСИ адвокат Александр Попков.

"Двадцатичетырехлетнему мужчине инкриминируются все статьи Уголовного кодекса РФ против половой неприкосновенности детей. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу", - уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, с середины января по 31 августа 2015 года Сорокоумов вывозил в лес на машине и вступал в половые отношения со своей первой жертвой, не достигшей 16-летнего возраста. Кроме того, в феврале и марте того же года, как установили следователи, Сорокоумов под предлогом проведения профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, находясь в полицейской форме, используя зависимость от него в связи с должностным положением, обманом вывозил на машине в лес еще одну несовершеннолетнюю и также вступал с ней в половые отношения.

"Из материалов дела следует, что Сорокоумов каждый раз грозил девочке отправить ее в детский дом, если она откажется от интимной близости с ним. Третьей жертвой полицейского Сорокоумова с мая по август 2015 года, по версии следствия, стала девочка, которой во время его первого изнасилования было 11 лет. Как установили следователи, 31 августа 2015 года после очередного изнасилования этого ребенка и возвращения с ней домой Сорокоумов получил вызов от своего коллеги, что ведутся поиски без вести пропавшей девочки. Боясь разоблачения, по версии следствия, он вывел ребенка из машины, достал из багажника деревянную биту и тремя ударами по затылку убил свою жертву, после чего выкинул труп в протекающую рядом реку Псекупс, а по дороге в Горячий Ключ выбросил из окна биту", - рассказал адвокат.

Сорокоумов обвиняется в половом сношении с девочками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, в том числе группой лиц по предварительному сговору, развратных действиях сексуального характера, понуждении к половому сношению с использованием зависимости потерпевшего в отношении несовершеннолетнего, изнасиловании и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, а также убийстве малолетнего в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (часть 5 статьи 134, часть 4 статьи 135, часть 2 статьи 133, пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132, пункты "в", "к" части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ).

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Экс-инспектор ПДН пойдет под суд за изнасилование и убийство девочки

11:14 13/12/2016 Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу Ивана Сорокоумова об изнасиловании и убийстве девочки, сообщил РАПСИ адвокат Александр Попков.
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