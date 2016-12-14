ВС признал законным запрет на въезд Мустафы Джемилева в РФ

11:12 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ в апелляции признал законным запрет Федеральной службы безопасности (ФСБ) на въезд в Россию уполномоченного Президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, сообщил во вторник РАПСИ представитель Джемилева Марк Фейгин.

Коллегия по административным делам ВС в закрытом заседании отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Московского городского суда от 20 мая о признании законным запрета на въезд Джемилева в Россию.

Данное административное дело является засекреченным. По сообщению ряда изданий, запрет ФСБ на въезд в РФ уполномоченного Президента Украины по делам крымско-татарского народа продлится до 2019 года.