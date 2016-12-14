ВС отклонил жалобу собственников снесенного самостроя на действия властей Москвы

16:23 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ в апелляции признал законным принятое в июне столичными властями постановление о сносе 107 самовольных построек в части включения нежилого здания на улице 1905 года в список подлежащих сносу объектов, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, коллегия ВС по административным делам отказала в удовлетворении апелляционных жалоб организаций ООО "Союз Сона" (истца) и ООО "Фортуна-Импульс" (заинтересованное лицо) на решение Московского городского суда от 4 августа.

Оспариваемым решением Мосгорсуда было признано законным Постановление Правительства Москвы от 28 июня № 356-ПП, дополняющее ранее утвержденный список подлежащих сносу строений зданием, совместно принадлежащим ООО "Союз Сона" и ООО "Фортуна-Импульс".

Как пояснили РАПСИ представители административного истца Артур Айрапетов и Юрий Айрумян, нежилое здание общей площадью 976 квадратных метров по адресу город Москва, улица 1905 года, дом 4 строение 2 было снесено в ходе второй волны ликвидации самостроя. При этом собственники недвижимости не получили от столичных властей компенсацию в размере порядка 55 тысяч рублей за квадратный метр, поскольку отказались от добровольного сноса и решили доказать в суде неправомерность включения здания в список сносимых самовольных построек.

Изменения в статью 222 Гражданского кодекса РФ, внесенные в июле 2015 года, дали право местным органам власти принимать решение о сносе самовольных построек, если они расположены на земельном участке незаконно и находятся в зоне с особыми условиями использования: в полосе отвода инженерных сетей, на территориях общего пользования.

Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 года N829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» принято в пределах полномочий столичного правительства, в надлежащей форме и введено в действие в установленном законом порядке, отмечалось в одном из сообщений столичной госинспекции по недвижимости. Правомерность принятия 829-го постановления и действий правительства Москвы установлена решением Мосгорсуда от 24 декабря 2015 года, когда требования об отмене постановления были оставлены без удовлетворения. Апелляционным определением Верховного суда РФ от 29 апреля это решение оставлено без изменений.

Правительство Москвы в декабре 2015 года приняло порядок демонтажа самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, подлежащих сносу. В отношении 97 сооружений 8 февраля истек срок для добровольного демонтажа, а в ночь на 9 февраля, которую СМИ окрестили «ночью длинных ковшей», эти объекты начали сносить.

В конце июня Правительство Москвы опубликовало второй список объектов недвижимости, являющихся, по мнению городских властей, самостроем и подлежащих сносу в ближайшие два месяца. Входящие в указанный список объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского. Всего в перечень вошли 107 построек.