Рейтинг@Mail.ru
 
14/12/2016 18:37
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

ВС отклонил жалобу собственников снесенного самостроя на действия властей Москвы

Контекст
Теги: Правительство Москвы, Верховный суд РФ, Москва, Россия
16:23 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ в апелляции признал законным принятое в июне столичными властями постановление о сносе 107 самовольных построек в части включения нежилого здания на улице 1905 года в список подлежащих сносу объектов, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, коллегия ВС по административным делам отказала в удовлетворении апелляционных жалоб организаций ООО "Союз Сона" (истца) и ООО "Фортуна-Импульс" (заинтересованное лицо) на решение Московского городского суда от 4 августа.

Оспариваемым решением Мосгорсуда было признано законным Постановление Правительства Москвы от 28 июня № 356-ПП, дополняющее ранее утвержденный список подлежащих сносу строений зданием, совместно принадлежащим ООО "Союз Сона" и ООО "Фортуна-Импульс".

Как пояснили РАПСИ представители административного истца Артур Айрапетов и Юрий Айрумян, нежилое здание общей площадью 976 квадратных метров по адресу город Москва, улица 1905 года, дом 4 строение 2 было снесено в ходе второй волны ликвидации самостроя. При этом собственники недвижимости не получили от столичных властей компенсацию в размере порядка 55 тысяч рублей за квадратный метр, поскольку отказались от добровольного сноса и решили доказать в суде неправомерность включения здания в список сносимых самовольных построек.

Изменения в статью 222 Гражданского кодекса РФ, внесенные в июле 2015 года, дали право местным органам власти принимать решение о сносе самовольных построек, если они расположены на земельном участке незаконно и находятся в зоне с особыми условиями использования: в полосе отвода инженерных сетей, на территориях общего пользования.

Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 года N829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» принято в пределах полномочий столичного правительства, в надлежащей форме и введено в действие в установленном законом порядке, отмечалось в одном из сообщений столичной госинспекции по недвижимости. Правомерность принятия 829-го постановления и действий правительства Москвы установлена решением Мосгорсуда от 24 декабря 2015 года, когда требования об отмене постановления были оставлены без удовлетворения. Апелляционным определением Верховного суда РФ от 29 апреля это решение оставлено без изменений.

Правительство Москвы в декабре 2015 года приняло порядок демонтажа самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, подлежащих сносу. В отношении 97 сооружений  8 февраля истек срок для добровольного демонтажа, а в ночь на 9 февраля, которую СМИ окрестили «ночью длинных ковшей», эти объекты начали сносить.

В конце июня Правительство Москвы опубликовало второй список объектов недвижимости, являющихся, по мнению городских властей, самостроем и подлежащих сносу в ближайшие два месяца. Входящие в указанный список объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского. Всего в перечень вошли 107 построек.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС отклонил жалобу собственников снесенного самостроя на действия властей Москвы

16:23 14/12/2016 Верховный суд (ВС) РФ в апелляции признал законным п­ринятое в июне столич­ными властями постано­вление о сносе 107 са­мовольных построек в части включе­ния нежилого здания на ­улице 1905 года в список подлежащих сносу объектов, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ГД поддержала проект о реестре уволенных в связи с утратой доверия чиновников

18:04 14/12/2016 Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о создании реестра служащих государственных и муниципальных органов власти, уволенных в связи с утратой доверия.

Глава УСБ СКР Максименко останется под арестом до 19 марта

17:50 14/12/2016 Лефортовский суд Москвы до 19 марта продлил арест главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко — фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Суд Амстердама решил передать Украине коллекцию золота из музеев Крыма

13:22 14/12/2016 Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота из музеев Крыма должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера