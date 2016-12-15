Осужденный за неоднократное нарушение организации митинга Дадин пожаловался в КС

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

19:12 15/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению обращение оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который сомневается в конституционности статьи 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), по которой он был осужден на 2,5 года, сообщили в четверг РАПСИ в КС РФ.

Как следует из материалов дела, Дадин задерживался за участие в митингах 6 августа 2014 года, 23 августа 2014 года, за участие в пикетировании 13 сентября 2014 года, участие в шествии 5 декабря 2014 года, участие в митинге 15 января 2015 года. Во всех этих случаях было возбуждено административное производство, и Дадин был оштрафован. За участие в четырех из них, кроме шествия 5 декабря, в отношении Дадина по факту неоднократного нарушения порядка организации митингов было возбуждено уголовное дело, и в этом году он был осужден.

В своих требованиях к КС РФ Дадин просит признать статью 212.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, "в какой она не отвечает требованиям соразмерности ограничения прав". К ним заявитель относить то, что эта норма УК РФ позволяет привлечь к уголовной ответственности за нарушение установленного порядка проведения мирных шествий на основании факта неоднократности таких нарушений. Также то, что эта норма допускает наказание в виде лишения свободы за действия, не повлекшие вреда здоровью человеку или имуществу, и не создававшие угрозу безопасности населения и окружающей среды. По мнению Дадина, эта норма позволяет привлечь в качестве доказательств материалы об административных нарушениях, полученные без участия защитника, поскольку в административных делах Дадин не привлекал адвоката. Дадин хочет доказать в КС РФ, что статья 212.1 УК РФ нарушает сама себя, поскольку он отрицает сам факт неоднократности, так как в судах он оспаривает наказания за административные правонарушения, а только одно из четырех вступило в законную силу.