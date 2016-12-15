Рейтинг@Mail.ru
 
15/12/2016 23:49
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Осужденный за неоднократное нарушение организации митинга Дадин пожаловался в КС

Сюжет: Деятельность Конституционного суда РФ в 2016 году
Контекст
Теги: Конституционный суд (КС) РФ, Ильдар Дадин, Санкт-Петербург, Россия
19:12 15/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению обращение оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который сомневается в конституционности статьи 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), по которой он был осужден на 2,5 года, сообщили в четверг РАПСИ в КС РФ.

Как следует из материалов дела, Дадин задерживался за участие в митингах 6 августа 2014 года, 23 августа 2014 года, за участие в пикетировании 13 сентября 2014 года, участие в шествии 5 декабря 2014 года, участие в митинге 15 января 2015 года. Во всех этих случаях было возбуждено административное производство, и Дадин был оштрафован. За участие в четырех из них, кроме шествия 5 декабря, в отношении Дадина по факту неоднократного нарушения порядка организации митингов было возбуждено уголовное дело, и в этом году он был осужден.

В своих требованиях к КС РФ Дадин просит признать статью 212.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, "в какой она не отвечает требованиям соразмерности ограничения прав". К ним заявитель относить то, что эта норма УК РФ позволяет привлечь к уголовной ответственности за нарушение установленного порядка проведения мирных шествий на основании факта неоднократности таких нарушений. Также то, что эта норма допускает наказание в виде лишения свободы за действия, не повлекшие вреда здоровью человеку или имуществу, и не создававшие угрозу безопасности населения и окружающей среды.  По мнению Дадина, эта норма позволяет привлечь в качестве доказательств материалы об административных нарушениях, полученные без участия защитника, поскольку в административных делах Дадин не привлекал адвоката. Дадин хочет доказать в КС РФ, что статья 212.1 УК РФ нарушает сама себя, поскольку он отрицает сам факт неоднократности, так как в судах он оспаривает наказания за административные правонарушения, а только одно из четырех вступило в законную силу.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Осужденный за неоднократное нарушение организации митинга Дадин пожаловался в КС

19:12 15/12/2016 Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению обращение оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который сомневается в конституционности статьи 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), по которой он был осужден на 2,5 года, сообщили в четверг РАПСИ в КС РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд отказался отпустить под домашний арест экс-главу Коми Гайзера

22:22 15/12/2016 Мосгорсуд продлил срок заключения под стражу бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в четверг в суде.

БМ-Банк подал в суд два иска к структурам Исмаилова на 635 млн руб

20:45 15/12/2016 АО "БМ-Банк" (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании со структур экс-владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова более 635 миллионов рублей, говорится в материалах суда.

Регулятор США уведомит российских трейдеров об иске по электронной почте

16:23 15/12/2016 Американский финансовый регулятор обратился в суд за разрешением уведомить по электронной почте двух российских трейдеров о том, что они выступают ответчиками по иску о мошенничестве, следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ документов.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера