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ХК "Салават Юлаев" оспаривает в суде регистрацию на фирму его бренда

Контекст
Теги: Хоккей, Спорт, Суд по интеллектуальным правам РФ, Московская область, Россия
12:09 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подало заявление в Суд по интеллектуальным правам (СИП) к ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (Уфа) о досрочном прекращении правовой охраны фирменных товарных знаков заявителя, говорится в определении суда.

Заявитель просит прекратить охрану знаков «Салават Юлаев» в отношении всех товаров 32-го (пиво, безалкогольные напитки) и 33-го классов (крепкие алкогольные напитки) Международной классификации товаров и услуг.

Президиум СИПа в декабре отклонил жалобу ООО ХК «Бизнесинвестгрупп», подтвердив законность регистрации на хоккейный клуб «Салават Юлаев» фирменного товарного знака по классу «пиво». Ранее компания «Бизнесинвестгрупп» обратилась в Роспатент с возражением на регистрацию на хоккейный клуб его фирменного товарного знака в отношении товаров «пиво» 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Этот знак включает в свой состав стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, в центре которой расположен профиль башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе. Пирамида завершается расположенным в нижней части основанием. Товарный знак выполнен в синем, зеленом, золотистом и белом цветовом сочетании.

Возражение компании «ХК «Бизнесинвестгрупп» мотивировано тем, что регистрация спорного товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. По мнению компании, этот знак, включающий в качестве доминирующего элемента профиль башкирского народного героя Салавата Юлаева в головном уборе, сходен до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками со словосочетаниями «Салават Юлаев» отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ.

Патентное ведомство и суды отклонили требование компании.

Суд, в частности, отметил, что спорный товарный знак кроме расположенного в его центре профиля башкирского воина-богатыря в национальном головном уборе включает в свой состав: стилизованное изображение хоккейных клюшек, собранных в пирамиду, которая завершается расположенным в нижней части основанием.

Кроме того, суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии у компании «Бизнесинвестгрупп» коммерческого интереса в производстве каких-либо товаров или оказания услуг с использованием принадлежащих ей товарных знаков, а, следовательно, об отсутствии интереса в оспаривании решения и действий Роспатента в рамках настоящего дела. Также суд указал, что заявитель не осуществляет самостоятельной деятельности по производству каких-либо товаров.

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ХК "Салават Юлаев" оспаривает в суде регистрацию на фирму его бренда

12:09 16/12/2016 АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подало заявление в Суд по интеллектуальным правам (СИП) к ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (Уфа) о досрочном прекращении правовой охраны фирменных товарных знаков заявителя, говорится в определении суда.
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