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ВС РФ утвердил мировое соглашение в деле Минэнерго и "Роснефти"

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Теги: Министерство энергетики России, Роснефть, Верховный суд РФ, Москва, Россия
13:59 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Верховный суд (ВС) России утвердил мировое соглашение между министерством энергетики и "Роснефтью" в деле по заявлению нефтяной компании, требующей обязать Минэнерго выдать ей справки, позволяющие претендовать на возврат из бюджета около 60 миллиардов рублей таможенных платежей, передает РИА Новости.

В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. "Стороны заключили мировое соглашение, оно подписано всеми сторонами, не нарушает ничьи права, просим суд его утвердить", — сказал ранее представитель "Роснефти" и передал текст соглашения суду.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в пятницу рассматривала кассационную жалобу министерства на постановления окружного и апелляционного судов, которые в 2015 году обязали Минэнерго выдать "Роснефти" подтверждение факта экспорта ею нефти с месторождения дочернего "Верхнечонскнефтегаза" (ВЧНГ), по своим характеристикам подпадавшей в 2012-2013 годах под применение таможенной льготы, которую компания в то время не получила.

Минэнерго обжаловало постановления двух инстанций в ВС, но судья в мае вынес определение об отсутствии оснований для пересмотра судебных актов. Минэнерго обжаловало отказ, и зампредседателя ВС Олег Свириденко в ноябре все-таки решил передать кассацию министерства на рассмотрение коллегии. Он указал в определении, что доводы Минэнерго "заслуживают внимания, поскольку при вынесении судебных актов нарушен баланс прав сторон".

Как следует из условий мирового соглашения, оглашенных судом, "Роснефть" в связи с утратой возможности исполнить постановления апелляционного и кассационного судов и утратой возможности восстановления нарушенных прав по состоянию на 16 декабря 2016 года освободила Минэнерго от обязанности выдать подтверждение, министерство обязано вернуть переданные ему компанией документы. В связи с утверждением мирового соглашения ВС РФ отменил все ранее принятые по делу судебные акты.

ВС сегодня утвердил мировое соглашение на аналогичных условиях и в параллельном деле, в котором суды по требованию ВЧНГ обязали Минэнерго и Роснедра выдать справку, подтверждающую факт добычи льготируемой нефти. Представитель Минэнерго в суде ранее заявлял, что в случае удовлетворения судами претензий "Роснефти" и ее "дочки", крупнейшая российская нефтяная компания может претендовать на возвращение из бюджета около 60 миллиардов рублей излишне уплаченных таможенных платежей.

Для получения льготы "Роснефти" надо представить в Федеральную таможенную службу две справки: одну от Минэнерго и Роснедр с подтверждением факта добычи льготируемой нефти недропользователем (в данном случае ВЧНГ), другую — от Минэнерго с подтверждением факта транспортировки нефти за границу экспортером (сама "Роснефть"). Ведомства в начале 2015 года отказались выдать такие подтверждения, ссылаясь на пропуск заявителями — ВЧНГ и "Роснефтью" — сроков для их получения, в связи с чем спустя 2-3 года отсутствует физическая возможность проверить представленные компаниями сведения.

Компании обжаловали действия Минэнерго и Роснедр в суде. Арбитраж Москвы в июне 2015 года отклонил претензии ВЧНГ и "Роснефти", признав действия ответчиков законными. Однако апелляционная инстанция в августе и сентябре отменила решения по обоим делам. Постановления апелляции, обязавшей госорганы выдать ВЧНГ подтверждение факта добычи, а "Роснефти" — факта экспорта нефти, вступили в силу в момент оглашения. Окружной суд в декабре 2015 года поддержал выводы апелляционного суда и также обязал Минэнерго и Роснедра выдать "Роснефти" необходимые согласования.

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ВС РФ утвердил мировое соглашение в деле Минэнерго и "Роснефти"

13:59 16/12/2016 Верховный суд (ВС) России утвердил мировое соглашение между министерством энергетики и "Роснефтью" в деле по заявлению нефтяной компании, требующей обязать Минэнерго выдать ей справки, позволяющие претендовать на возврат из бюджета около 60 миллиардов рублей таможенных платежей, передает РИА Новости.
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