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Суд продлил домашний арест экс-депутату Нестеровой, обвиняемой в хищении

Контекст
Теги: Хищения, Мошенничество, Санкт-Петербург, Россия
13:24 19/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Красногвардейский районный суд Петербурга в понедельник продлил до 20 марта срок домашнего ареста бывшему депутату городского Законодательного собрания Светлане Нестеровой, обвиняемой в хищении чужого имущества на сумму 4,5 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.

"Защитники Нестеровой просили отпустить подследственную под подписку о невыезде. Следствие настаивало на продлении домашнего ареста. Суд поддержал ходатайство следствия, и продлил домашний арест Нестеровой до 20 марта", - сообщили в суде.

По версии следствия, в период с июня 2013 по декабрь 2014 года Нестерова организовала хищение денежных средств, выделенных из бюджета Петербурга в качестве субсидии на возмещение затрат по выполнению социальных программ для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, она привлекла к совершению преступления двух своих помощников — Веру Шишкину и Татьяну Китову, а также свою знакомую — директора ряда коммерческих организаций Светлану Гасанову.

Как следует из материалов дела, в соответствии с указаниями Нестеровой, Шишкина, Китова и Гасанова предоставили в комитет по социальной политике Петербурга, являющимся главным распорядителем денежных субсидий, недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг.

В результате, по данным СК, соучастницы совершили хищение денежных средств в сумме более 4,5 миллиона рублей.

Нестерова была задержана 21 июня. Её членство в партии "Единая Россия" было приостановлено.

Китова, Шишкина и Гасанова признали себя виновными. Их дела были выделены в отдельное производство и рассматривались в особом порядке. Все трое приговорены Красногвардейским районным судом к четырем годам лишения свободы условно за пособничество в мошенничестве.


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Суд продлил домашний арест экс-депутату Нестеровой, обвиняемой в хищении

13:24 19/12/2016 Красногвардейский районный суд Петербурга в понедельник продлил до 20 марта срок домашнего ареста бывшему депутату городского Законодательного собрания Светлане Нестеровой, обвиняемой в хищении чужого имущества на сумму 4,5 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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