Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
21/09/2016 20:50
Премия Рунета-2013

Юридический бизнес

Новости

Версия для печати

ФПА объявила итоги конкурса адвокатских сайтов

Теги: Адвокатура и нотариат, Федеральная палата адвокатов (ФПА), Москва, Россия
18:10 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ и "Новая адвокатская газета" совместно с facebook-сообществом руководителей и партнеров юридических фирм "Управление юридической фирмой" в рамках ежегодного конкурса сайтов Best Law Firm Website провели конкурс среди русскоязычных сайтов адвокатских кабинетов, адвокатских образований и региональных адвокатских палат.

Об этом говорится в сообщении ФПА. В номинации "Лучший индивидуальный сайт адвоката" победил адвокат Михаил Красильников (mk-law.ru), в номинации "Лучший сайт адвокатского образования" - Адвокатское бюро "Мальтов и партнеры" (maltov.ru), а в номинации "Лучший сайт адвокатской палаты" - Палата адвокатов Самарской области (paso.ru).

Сайты участников конкурса в номинациях ФПА РФ и "АГ" оценивались по следующим критериям: качество структуры и навигации; удобство для пользователя; актуальность контента; наличие и качество фотоконтента и видеоконтента; качество дизайна; наличие виджетов; соответствие Федеральному закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, кодексу профессиональной этики адвоката и другим нормативным правовым актам.

В состав жюри вошли: исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, член Научно-консультативного совета ФПА РФ Лев Бардин, член Совета адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант, член комиссии ФПА РФ по этике и стандартам Сергей Бородин, доцент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Гаяне Давидян, советник ФПА РФ Василий Раудин, советник ФПА РФ по вопросам информационной политики Ольга Бинда и сотрудники Департамента информационного обеспечения ФПА РФ.

"Итоги проведенного конкурса демонстрируют важность развития сайтов адвокатских палат и их положительное влияние как на формирование имиджа адвокатуры, так и на привлекательность адвокатской профессии и развитие адвокатской практики", – отметил исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ФПА объявила итоги конкурса адвокатских сайтов

18:10 21/09/2016 Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ и "Новая адвокатская газета" совместно с facebook-сообществом руководителей и партнеров юридических фирм "Управление юридической фирмой" в рамках ежегодного конкурса сайтов Best Law Firm Website провели конкурс среди русскоязычных сайтов адвокатских кабинетов, адвокатских образований и региональных адвокатских палат.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Следствие установило место взрыва на потерпевшем крушение над Синаем Airbus

17:35 21/09/2016 Группа ­Следственного комитета (СК) России установила и зафиксировала места взрывного воздействия на фюзеляж, а также области последующего разрушения самолета Airbus A­321, упавшего на Сина­йском полуострове в октябре 2015 года­, сообщил­ в среду официальный ­представитель СК РФ Владимир Маркин.

Фигурант "болотного дела" Бученков останется под стражей до 2 декабря

15:04 21/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Бученкова, фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, сообщила в среду РАПСИ адвокат Светлана Сидоркина.

Официальный представитель СК РФ Маркин подал рапорт об увольнении

15:15 21/09/2016 Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин заявил, что подал рапорт об увольнении по собственному желанию.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера