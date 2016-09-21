ФПА объявила итоги конкурса адвокатских сайтов

Федеральная палата адвокатов

18:10 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ и "Новая адвокатская газета" совместно с facebook-сообществом руководителей и партнеров юридических фирм "Управление юридической фирмой" в рамках ежегодного конкурса сайтов Best Law Firm Website провели конкурс среди русскоязычных сайтов адвокатских кабинетов, адвокатских образований и региональных адвокатских палат.

Об этом говорится в сообщении ФПА. В номинации "Лучший индивидуальный сайт адвоката" победил адвокат Михаил Красильников (mk-law.ru), в номинации "Лучший сайт адвокатского образования" - Адвокатское бюро "Мальтов и партнеры" (maltov.ru), а в номинации "Лучший сайт адвокатской палаты" - Палата адвокатов Самарской области (paso.ru).

Сайты участников конкурса в номинациях ФПА РФ и "АГ" оценивались по следующим критериям: качество структуры и навигации; удобство для пользователя; актуальность контента; наличие и качество фотоконтента и видеоконтента; качество дизайна; наличие виджетов; соответствие Федеральному закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, кодексу профессиональной этики адвоката и другим нормативным правовым актам.

В состав жюри вошли: исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, член Научно-консультативного совета ФПА РФ Лев Бардин, член Совета адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант, член комиссии ФПА РФ по этике и стандартам Сергей Бородин, доцент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Гаяне Давидян, советник ФПА РФ Василий Раудин, советник ФПА РФ по вопросам информационной политики Ольга Бинда и сотрудники Департамента информационного обеспечения ФПА РФ.

"Итоги проведенного конкурса демонстрируют важность развития сайтов адвокатских палат и их положительное влияние как на формирование имиджа адвокатуры, так и на привлекательность адвокатской профессии и развитие адвокатской практики", – отметил исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.