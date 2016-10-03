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Конференция на тему третейских судов состоится 20 октября в Москве

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Теги: Третейский суд, Петербургский международный юридический форум, Москва, Россия
15:49 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Конференция "Арбитраж в центре внимания. Почему пришло время для использования альтернативных способов разрешения споров?", организованная LF Academy и Арбитражным центром при АНО "Институт современного арбитража", состоится 20 октября в Москве. Мероприятие проходит при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума.

С 1 сентября 2016 года вступил в силу новый ФЗ "Об арбитраже (третейском) разбирательстве в Российской Федерации", ставший результатом масштабной трехлетней реформы института третейских судов.

Кроме полностью нового закона, призванного заменить действующий с 2002 года ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации", в рамках реформы были внесены существенные изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Закон РФ "О международном коммерческом арбитраже" и другие НПА.

Что изменилось? Как новеллы будут применяться на практике? Что новый институт арбитража может предложить бизнесу? Эти вопросы предлагается обсудить в рамках конференции.

Среди приглашенных спикеров, в том числе: профессор кафедры гражданского права, МГУ им. М.В. Ломоносова Антон Асосков, партнер "Пепеляев Групп" Роман Бевзенко, ответственный администратор арбитражного центра при АНО "ИСА" Андрей Горленко и многие другие.

Для регистрации на конференцию необходимо заполнить заявку на сайте.

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Конференция на тему третейских судов состоится 20 октября в Москве

15:49 03/10/2016 Конференция "Арбитраж в центре внимания. Почему пришло время для использования альтернативных способов разрешения споров?", организованная LF Academy и Арбитражным центром при АНО "Институт современного арбитража", состоится 20 октября в Москве. Мероприятие проходит при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума.
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