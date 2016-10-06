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Эксперты обсудили актуальные вопросы разрешения коммерческих споров

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Теги: Международное право, Москва, Россия
20:20 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт – РАПСИ. Ежегодная конференция «Разрешение коммерческих споров с участием сторон из стран СНГ», организованная Секцией международного права АВА (American Bar Association) при поддержке Российского национального комитета Международной торговой палаты-Всемирной организации бизнеса (ICC Russia), собрала в этом году более 150 спикеров и гостей.

В мероприятии приняли участие авторитетные специалисты по разрешению споров из Великобритании, Гонконга, России, Сингапура, США, Франции и Швейцарии, работающие со странами СНГ.

В программе мероприятия было заявлено 14 сессий, в том числе 9 интерактивных, по наиболее актуальным вопросам в сфере арбитражного разбирательства.

Немалое внимание было уделено последним изменениям в законодательстве об арбитраже в России, влиянию экономического климата и санкций на бизнес стран СНГ и потенциалу арбитражных центров Азиатско-Тихоокеанского региона, которые выступают в качестве альтернативы Лондонскому международному арбитражному суду (LCIA), Арбитражному институту при Торговой палате Стокгольма и другим европейским центрам. О преимуществах и недостатках международных арбитражных центров в Гонконге и Сингапуре участникам конференции рассказал, в частности, Джо Лиу, представитель Гонконгского арбитража. Тимур Аиткулов, партнер юридической фирмы Clifford Chance в Москве, в свою очередь, пояснил, что привлекает российский бизнес в Азиатско-Тихоокеанского регионе и какие вопросы в связи с этим возникают у клиентов чаще всего.

В рамках конференции также рассматривались вопросы административного судопроизводства и использования различных технологий в международном арбитраже. Своим опытом по второй теме поделились Анна Тумповски из юрфирмы Tumpovskiy Legal Group Р.А, и Татьяна Минаева, советник юрфирмы Jones Day.

Алексей Дудко, партнер Hogan Lovells, выступая по теме раскрытия мошенничества, поиска и возврата активов за рубежом, рассказал о перипетиях разбирательства в Высоком суде Лондона с бизнесменом Сергеем Пугачевым в рамках банкротства «Межпромбанка».

Также на конференции разбирались вопросы, связанные с иммунитетом иностранного государства, уходом с российского рынка и оказанием международной правовой помощи.

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Эксперты обсудили актуальные вопросы разрешения коммерческих споров

20:20 06/10/2016 Ежегодная конференция «Разрешение коммерческих споров с участием сторон из стран СНГ», организованная Секцией международного права АВА (American Bar Association) при поддержке Российского национального комитета Международной торговой палаты-Всемирной организации бизнеса (ICC Russia), собрала в этом году более 150 спикеров и гостей.
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