Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" состоится 27 октября в Москве

18:42 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву", организованная LF Academy и Русско-Китайским Юридическим Обществом при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума, состоится 27 октября в Москве.

Для регистрации на конференцию необходимо заполнить заявку на сайте. Программа мероприятия включает актуальные вопросы юридической составляющей взаимоотношений российского и китайского бизнеса.



Ключевые темы для обсуждения:

Финансовый рынок и привлечение инвестиций в различные отрасли экономики России и Китая;

Повышение инвестиционной привлекательности российского Дальнего Востока;

Торговая деятельность с Китаем и вопросы таможенного регулирования в России;

Правовые аспекты взаимодействия России и Китая: унификация правовых систем;

Разрешение споров в международных коммерческих арбитражах: преимущества и недостатки.



Среди приглашенных спикеров:

Чен Армстронг, Партнер, Юридическая фирма King & Wood Mallesons;

Елена Борисенко, Первый Вице-Президент, Газпромбанк;

Андрей Горленко, Ответственный администратор, Арбитражный центр при АНО «ИСА»;

Анна Грищенкова, Региональный представитель в России комитета HK45 (HKIAC), региональный представитель в России Судебного комитета IBA (IBA Litigation Committee);

Мингчун Жу, Партнер, Zhong Lun Law Firm;

Александр Зезекало, Научный руководитель образовательной программы СПбГУ «Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР», Доцент кафедры гражданского права, к.ю.н.;

Владислав Колосков, Заместитель директора правового департамента, ПАО Сбербанк России;

Ян Ли, Профессор юридического факультета, Университет имени Суньятсена;

Эмброуз Лэм, Управляющий партнёр «LAM, LEE & LAI»;

Юрий Любимов, Статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации;

Александр Молотников, Председатель Правления Русско-Китайского Юридического Общества, Доцент Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

Айаал Николаев, Руководитель направления международного сотрудничества Юридического департамента - ПАО Московская Биржа;

Максим Распутин, Советник, Адвокатское бюро «Иванян и Партнеры»;

Олег Ремыга, Руководитель направления Китай, Институт исследований развивающихся рынков (IEMS), Московская школа управления СКОЛКОВО;

Кирилл Степанов, Статс-секретарь – Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

Ван Сяопин, Партнер, Grandall Law Firm;

Дун Ху, Директор юридического факультета Хэйлунцзянского университета;

Даосю Хуан, Профессор Университета политологии и права Китая, Первый консультант юридической фирмы DEHENG;

Денис Шулаков, Первый Вице-Президент, Газпромбанк.

