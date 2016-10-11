Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" состоится 27 октября в Москве
МОСКВА, 11 окт - РАПСИ. Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву", организованная LF Academy и Русско-Китайским Юридическим Обществом при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума, состоится 27 октября в Москве.
Для регистрации на конференцию необходимо заполнить заявку на сайте. Программа мероприятия включает актуальные вопросы юридической составляющей взаимоотношений российского и китайского бизнеса.
Ключевые темы для обсуждения:
Финансовый рынок и привлечение инвестиций в различные отрасли экономики России и Китая;
Повышение инвестиционной привлекательности российского Дальнего Востока;
Торговая деятельность с Китаем и вопросы таможенного регулирования в России;
Правовые аспекты взаимодействия России и Китая: унификация правовых систем;
Разрешение споров в международных коммерческих арбитражах: преимущества и недостатки.
Среди приглашенных спикеров:
Чен Армстронг, Партнер, Юридическая фирма King & Wood Mallesons;
Елена Борисенко, Первый Вице-Президент, Газпромбанк;
Андрей Горленко, Ответственный администратор, Арбитражный центр при АНО «ИСА»;
Анна Грищенкова, Региональный представитель в России комитета HK45 (HKIAC), региональный представитель в России Судебного комитета IBA (IBA Litigation Committee);
Мингчун Жу, Партнер, Zhong Lun Law Firm;
Александр Зезекало, Научный руководитель образовательной программы СПбГУ «Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР», Доцент кафедры гражданского права, к.ю.н.;
Владислав Колосков, Заместитель директора правового департамента, ПАО Сбербанк России;
Ян Ли, Профессор юридического факультета, Университет имени Суньятсена;
Эмброуз Лэм, Управляющий партнёр «LAM, LEE & LAI»;
Юрий Любимов, Статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации;
Александр Молотников, Председатель Правления Русско-Китайского Юридического Общества, Доцент Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
Айаал Николаев, Руководитель направления международного сотрудничества Юридического департамента - ПАО Московская Биржа;
Максим Распутин, Советник, Адвокатское бюро «Иванян и Партнеры»;
Олег Ремыга, Руководитель направления Китай, Институт исследований развивающихся рынков (IEMS), Московская школа управления СКОЛКОВО;
Кирилл Степанов, Статс-секретарь – Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Ван Сяопин, Партнер, Grandall Law Firm;
Дун Ху, Директор юридического факультета Хэйлунцзянского университета;
Даосю Хуан, Профессор Университета политологии и права Китая, Первый консультант юридической фирмы DEHENG;
Денис Шулаков, Первый Вице-Президент, Газпромбанк.