Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" состоялась в Москве

10:35 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ. Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" в рамках подготовки к VII Петербургскому Международному Юридическому Форуму (ПМЮФ), организованная LF Академией и русско-китайским юридическим обществом, состоялась в Москве.

Об этом РАПСИ сообщили в LF Академии. Основными темами дискуссии стали правовые аспекты взаимодействия России и Китая, преимущества и недостатки разрешения споров в международных коммерческих арбитражах, привлечение инвестиций в различные отрасли экономики двух стран.

"Россия и Китай становятся все ближе друг другу как в политической, так и в экономической сферах. Эффективное взаимодействие и сотрудничество между странами невозможно без юридической составляющей", - отмечается в сообщении.

С приветственным словом выступили статс-секретарь – заместитель Министра юстиции РФ Юрий Любимов, Министр юстиции Боснии и Герцеговины Йосип Грубеша, президент федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, советник Министра РФ по развитию Дальнего востока Павел Волков.

Юрий Любимов в своем выступлении отметил, что конференция «Россия и Китай: партнеры по праву» - второе мероприятие из серии конференций – нового проекта под эгидой ПМЮФ. Ближайшее мероприятие – конференция "Регулирование арт-рынка" - состоится 21 ноября в Санкт-Петербурге. В серии мероприятий обозначено 15 конференций, в том числе по финансово-банковской тематике, комплаенсу, трудовому, процессуальному праву.

Тема первой сессии – "Российско-Китайский вектор сближения: правовые аспекты". После вступительного слова модератора сессии председателя правления Русско-Китайского юридического общества Александра Молотникова в дискуссию вступили Научный руководитель программы "Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР" Санкт-Петербургского государственного университета Александр Зезекало, руководитель направления Китай Института исследований развивающихся рынков (IEMS) московской школы управления Сколково Олег Ремыга, директор юридического факультета Хэйлунцзянского университета Дун Ху, профессор университета политологии и права Китая, первый консультант юридической фирмы Deheng Даосю Хуан.

В рамках сессии "Разрешение споров в международных коммерческих арбитражах: преимущества и недостатки", модераторами которой выступили ответственный администратор арбитражного центра при АНО "ИСА" Андрей Горленко и адвокат, партнер, руководитель проектов в области корпоративного права адвокатского бюро S&K Вертикаль Михаил Ильин, эксперты обсудили особенности подхода российских и китайских юристов и бизнесменов к вопросу передачи споров в международные арбитражные суды.

Спикерами выступили ассистент кафедры гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова, сопредседатель форума молодых судебных юристов судебного комитета IBA Федор Вячеславов, региональный представитель в России комитетов HK45 (HKIAC) и IBA Litigation Committee Анна Грищенкова, председатель научно-исследовательского центра российского права при китайском юго-западном университете политологии и права (SWUPL) Цзяньвэнь Чжан

Далее в рамках сессии "Финансовый рынок и привлечение инвестиций" слово взяли эксперты в области финансов и рынка инвестиций директор юридического департамента ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Ксения Агафонова, партнер юридической фирмы King & Wood Mallesons Чен Армстронг, руководитель департамента корпоративного развития и новых проектов инвестиционной системы "Восход" НП РТС Маркел Байкалов, ведущий научный сотрудник института права и развития ВШЭ-Сколково, п0реподаватель кафедры гражданского права МГУ им. М.В.Ломоносова Максим Башкатов, директор департамента по развитию ООО "Старттрек" Павел Ефимов, руководитель направления международного сотрудничества юридического департамента ПАО московская биржа Айаал Николаев, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Модераторами выступили председатель правления русско-китайского юридического общества, доцент юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Молотников, юрист аналитического центра «Форум» Сергей Цыганков.

Не менее интересная дискуссия развернулась в ходе стола "Case-Study "Диалог с бизнесом"", модератором которой стал управляющий партнер Lidings Андрей Зеленин. Различные точки зрения по вопросу правового сопровождения бизнеса высказали руководитель отдела международно-правового сопровождения Русклимат Юлия Душкина, генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe Гандольфо Иаконо, директор по правовым вопросам ООО "Лифан Моторс Рус" Григорий Медведев, партнер Grandall Law Firm Ван Сяопин, руководитель практики коммерческого и торгового права ПАО Мегафон Анна Черкашина.

Подводя итог, участники конференции отметили прогресс в отношениях России и Китая, а также выразили надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в различных правовых вопросах, в том числе вопросах поддержки бизнеса.