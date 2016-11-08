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Центр медиации открылся при Франко-российской торгово-промышленной палате

Контекст
Теги: Москва, Россия
18:07 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя – РАПСИ. Открытие Центра медиации при Франко-российской торгово-промышленной палате  (CCI France Russie) состоялось во вторник в Москве.

Центр создан благодаря усилиям Шарля Анри Руа, медиатора и адвоката, более 15 лет практикующего во Франции и в России.

По его словам, идея создать центр медиации появилась в результате разрешения конфликтной ситуации, возникшей между давними партнерами по бизнесу. Американский поставщик и российская дистрибьюторская компания готовились к затяжному судебному разбирательству, которое грозило обернуться «катастрофой». Избежать непредсказуемых для обеих сторон последствий удалось путем переговоров, что, по словам Шарля Анри Руа, стало свидетельством «магии медиации».

В целом, по его мнению, в России медиация пока не получила широкого признания в силу непонимания, что это такое, в связи с чем по отношению к этой процедуре наблюдается некоторая настороженность и даже враждебность.

Что касается сути медиации, то это, скорее, состояние духа, в то время как медиатор по его роли в процедуре примирения сторон – это партнер, определяющими чертами которого и являются беспристрастность, независимость и абсолютная компетентность, пояснил Шарль Анри Руа.

Что немаловажно, залогом успеха в процедуре медиации, которая является добровольной и конфиденциальной, служит также добросовестность сторон.

«Медиация – это совместная ответственность всех лиц, сидящих за столом переговоров», - резюмировал Шарль Анри Руа.

По его словам, в Европе, в особенности что касается англо-саксонского права, то шансы на успех в процедуре медиации значительно повышаются при участии в ней адвоката, который обладает авторитетом и который усиливает доверие к процедуре.

Говоря о преимуществах медиации перед другими способами разрешения споров, Шарль Анри Руа отметил ее стоимость и сроки. Так, регистрационный сбор в открывшемся Центре медиации при CCI France Russie составляет 400 евро с каждой из сторон, вознаграждение за проведение медиации - 500 евро в час или 2,5 тысячи евро в день. При этом процедура занимает в среднем не более 3 месяцев, и в 70% случаев заканчивается заключением соглашения.

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Центр медиации открылся при Франко-российской торгово-промышленной палате

18:07 08/11/2016 Открытие Центра медиации при Франко-российской торгово-промышленной палате (CCI France Russie) состоялось во вторник в Москве.
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