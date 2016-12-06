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Поисковая ГАС "Правосудие" запущена в промышленную эксплуатацию

Контекст
Теги: ГАС "Правосудие", Судебный департамент при ВС РФ, Россия
13:10 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Поисковая система по сведениям о рассматриваемым судами делам и принятым судебным решениям на интернет-портале ГАС «Правосудие» запущена в промышленную эксплуатацию.

Об этом РАПСИ сообщили в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Информационно - аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента).

Система хранения судебных актов, прошедших процедуру деперсонификации в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», создана в 2014 году. Эта система предоставляет возможность пользователям сети Интернет получить сведения о делах и о принятых решениях в обезличенном виде при помощи удобных поисковых механизмов. Поисковая система по судебным делам и судебным решениям доступна на официальном сайте ГАС «Правосудие».

Технически источником информации для поисковой системы являются хранилища данных судов общей юрисдикции и Верховного суда РФ. Поэтому информация о делах и принятых решениях (в обезличенном виде) в поисковой системе портала ГАС «Правосудие» идентична той, что содержится на сайтах отдельно взятых судов. Система хранения судебным актов, наряду с официальными сайтами судов, является единственным достоверным источником информации о деятельности судов, сообщили в госучреждении. 

Особенность доступа к сведениям о делах и судебных решениях средствами на портале ГАС «Правосудие» заключается в возможности проанализировать информацию в разрезе всей России с использованием инструментов гибкого поиска, детализации по регионам, судам, производствам, инстанциям и другим критериям. В качестве условия поиска может выступать не только реквизитный состав судебного акта (субъект, категория дела, результат рассмотрения, ФИО участников и т.д.), но также слова и словосочетания, фигурирующие в текстах судебных актов. Это позволяет пользователю производить сквозной поиск по содержимому текстов всех имеющихся в базе судебных актов –полнотекстовый поиск. Возможность сочетания атрибутивного и полнотекстового поиска значительно повышает эффективность поиска при выборке дел по тематикам.

Поисковые инструменты также позволяют осуществить фильтрацию в массиве данных, предоставленных по первоначальным критериям запроса. Аналитические инструменты системы хранения судебных актов позволяют пользователю отслеживать события на всех этапах движения дела включая изменения статуса рассмотрения судебного дела, факт начала или прекращения судопроизводства, назначение даты и времени проведения судебного заседания и другое. В настоящий момент система хранения судебных актов содержит более 33 миллионов судебных решений по гражданским и административным делам, делам об административных правонарушениях, уголовным делам судов общей юрисдикции. Актуализация сведений базы данных системы хранения судебных актов обеспечивается непрерывно в режиме 24 часа в сутки.

Помимо решений федеральных судов общей юрисдикции поисковая система содержит судебные акты и сведения о делах, находящихся на рассмотрении Верховного суда РФ включая решения судебной коллегии по экономическим спорам. На текущий момент в поисковую систему загружено более 450 тысяч судебных актов Верховного суда РФ. Наличие на ресурсе sudrf.ru актуальных и достоверных сведений о деятельности судов в сочетании с универсальным функционалом поиска данных делает систему хранения судебных актов удобным инструментом для граждан РФ, государственных органов, ведомств и организаций, обеспечивая потребности последних в информации статистического и аналитического характера. 

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Поисковая ГАС "Правосудие" запущена в промышленную эксплуатацию

13:10 06/12/2016 Поисковая система по сведениям о рассматриваемым судами делам и принятым судебным решениям на интернет-портале ГАС «Правосудие» запущена в промышленную эксплуатацию.
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