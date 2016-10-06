Законопроекты о совершенствовании порядка защиты свидетелей внесены в Госдуму

РАПСИ

10:59 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт - РАПСИ. Два законопроекта о совершенствовании порядка государственной защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства внесены в Госдуму, говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Законопроекты направлены на повышение эффективности применения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти мер безопасности в отношении защищаемых лиц.

Проекты Федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка осуществления государственной защиты» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка осуществления государственной защиты» подготовлены МВД России.

Законопроекты подготовлены по результатам мониторинга практики применения мер государственной защиты в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 года «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (N119-ФЗ) и от 20 апреля 1995 года «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (N45-ФЗ).

В соответствии с частью 2 статьи 16 закона N119-ФЗ меры безопасности применяются на основании письменного заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного в письменной форме. Вместе с тем в действующем законодательстве не учитываются ситуации, когда органом, принимающим решение о государственной защите, установлены данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет ему дать согласие на применение мер безопасности.

В первом законопроекте предлагается определить порядок применения мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить своё согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности.

Предусмотрено также увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении (сообщении) о применении мер безопасности, а также обязательность участия органов, осуществляющих меры безопасности, в процедуре проверки заявления (сообщения) о применении мер безопасности в рамках закона N119-ФЗ.

Кроме того, законопроектом предлагается установить возможность немедленного принятия решения о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица в случаях, не терпящих отлагательства.

Расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с законом N45-ФЗ. К ним предлагается отнести военнослужащих органов военной полиции Вооружённых Сил (ВС) России, принимавших непосредственное участие в пресечении действий вооружённых преступников, незаконных вооружённых формирований и других организованных преступных групп; военнослужащих ВС, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом; военнослужащих органов внешней разведки, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности России.

В правоприменительной практике суд (судья), следователь, принимая процессуальное решение о приостановлении предварительного следствия либо прекращении уголовного дела, зачастую не рассматривают вопрос о целесообразности продления мер безопасности либо об их отмене. Это приводит в отдельных случаях к необоснованному использованию сил и средств подразделений государственной защиты и, как следствие, к дополнительному расходованию бюджетных денежных средств.

В настоящее время статьёй 313 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ уже предусмотрена обязанность суда по вынесению определения или постановления об отмене мер безопасности либо о дальнейшем применении таких мер в случае государственной защиты в отношении осуждённого.

В целях устранения этого правового пробела законопроектом N45-ФЗ предлагается внести в УПК изменения, предусматривающие, что суд (судья), следователь с согласия руководителя следственного органа на основании материалов уголовного дела будут принимать решение о дальнейшем применении мер безопасности либо их полной или частичной отмене.

По мнению правительства, реализация законопроектов будет способствовать повышению эффективности применения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти мер безопасности, применяемых в отношении защищаемых лиц.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании Правительства РФ 29 сентября.



