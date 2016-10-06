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Минюст разработал законопроект о полномочиях пристава при банкротстве должника

Теги: Банкротство, Законотворчество, Правительство РФ, ФССП (Федеральная служба судебных приставов) РФ, Министерство юстиции РФ, Москва, Россия
11:22 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Министерство юстиции РФ сообщило о разработке законопроекта, касающегося полномочий судебного пристава-исполнителя в случае банкротства должника.

Законопроект подготовлен во исполнение поручений Президента РФ и Правительства России и в целях совершенствования правового обеспечения деятельности ФССП России.

По информации пресс-службы Минюста, законопроектом предлагается установить правило, согласно которому на основании определения арбитражного суда о введении реструктуризации долгов гражданина судебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство по исполнительным документам по имущественным взысканиям. Исполнение исполнительных документов в этих случаях возлагается на арбитражного управляющего, а за судебным приставом закрепляется право осуществлять проверку его действий по заявлению взыскателя.

В отношении должников-организаций законопроект предусматривает введение аналогичного порядка. В частности, при получении от Федеральной налоговой службы РФ информации об осуществлении действий, связанных с возбуждением в арбитражном суде производства по делу о банкротстве, судебный пристав-исполнитель приостанавливает исполнительные действия в отношении должника-организации до принятия судебного акта о введении процедуры банкротства, за исключением исполнительных действий по реализации имущества должника для исполнения исполнительных документов.

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Минюст разработал законопроект о полномочиях пристава при банкротстве должника

11:22 06/10/2016 Министерство юстиции РФ сообщило о разработке законопроекта, касающегося полномочий судебного пристава-исполнителя в случае банкротства должника.
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