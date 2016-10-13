Кабмин предложил усилить ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

10:43 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Правительство РФ внесло­ в Государственную Думу законопроекты с поправками в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые призваны ужесточить ответственность за преступления и нарушения в сфере государственного оборонного заказа, сообщаетс­я в четверг на официальном сайте кабинета министров.

Как отмечают в Правительстве, принятие законопроектов будет способствовать противодействию нецелевому расходованию средств, выделяемых из федерального бюджета для реализации государственного оборонного заказа.

Выступивший с законотворческой инициативой госорган объясняет необходимость внесения поправок в УК и КоАП тем, что в настоящее время в ряде случаев возможен уход от ответственности за нецелевое расходование хозяйствующими субъектами средств, полученных на выполнение гособоронзаказа.

Первым законопроектом предлагается ввести в Уголовный кодекс специальный состав преступления – расходование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, являющейся головным исполнителем поставок продукции по гособоронзаказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по гособоронзаказу, а также индивидуальным предпринимателем – исполнителем по гособоронзаказу, финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий гособоронзаказа, на цели, не связанные с их выполнением, совершённое в крупном размере.

Также предлагается установить повышенную уголовную ответственность за расходование бюджетных средств должностным лицом государственного заказчика по гособоронзаказу на цели, не соответствующие условиям их получения, совершённое в крупном размере.

Кроме того, в законопроекте шла речь об установлении дополнительных квалифицирующих признаков для указанных преступлений, таких как, например, совершение противозаконных деяний в составе группы лиц пл предварительному сговору.

Второй законопроект предлагает установить в Кодексе об административных правонарушениях ответственность за нецелевое использование бюджетных средств государственным заказчиком по гособоронзаказу, головным исполнителем поставок продукции по гособоронзаказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по гособоронзаказу, предназначенных для выполнения заданий гособоронзаказа, на цели, не связанные с их выполнением, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

За совершение таких правонарушений предлагается установить наказание в виде административного штрафа, составляющего для должностных лиц сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, или дисквалификации на срок от одного года до трёх лет. Для юридических лиц устанавливаются повышенные размеры штрафов, составляющие от 10 до 25% суммы полученных средств, использованных не по целевому назначению.