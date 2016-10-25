Госдума в новом созыве будет работать над КоАПом и ГК РФ — Крашенинников

12:33 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству будет работать осенью над Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), Гражданско-процессуальным и Гражданским кодексами РФ. Об этом, по информации пресс-службы партии «Единая России», заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что деятельность будет направлена на совершенствование документов. По словам депутата, «комитет не гонится за числом принятых законопроектов. Наша цель - принимать качественные законы».

Крашенинников подчеркнул обоснованность объединения двух комитетов, которые в шестой Госдуме занимались правовым законодательством. В Госдуме седьмого созыва комитет по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству объединены в один. «Их объединили, и под этим решением было много оснований»,— подчеркнул депутат, добавив, что необходимо было унифицировать много законов из принимаемых процессуальных кодексов.

Парламентарий сказал, что к работе нового комитета будут привлечены много депутатов прошлого созыва. «В этом созыве мы будем работать над КоАПом. Много вопросов вызывает новый кодекс об административных правонарушениях, он готовится уже несколько лет. Старый кодекс тоже вызывает вопросы, к нему постоянно поступает масса поправок. В ноябре мы проведем совещание, где обсудим данные проблемы», — отметил Крашенинников.

«Кроме того, в этом созыве будет продолжена работа над гражданско-процессуальным кодексом. Мы знаем, что был объединен Верховный и Высший арбитражный суд. Теперь необходимо выработать единые процедуры их работы. Также мы будет дорабатывать гражданский кодекс», — сказал депутат.