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Президент подписал закон о регулировании профессионального спорта в РФ

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Теги: Законотворчество, спорт, Владимир Путин, Москва, Россия
19:42 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Этот ФЗ был принят Госдумой 11 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября.

Федеральным законом предусмотрены особенности регулирования деятельности в области профессионального спорта. В этих целях определены основные субъекты профессионального спорта (общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги, профессиональные спортивные клубы, спортивные судьи, спортивные агенты, спортсмены и тренеры, участвующие в профессиональных спортивных соревнованиях), их права и обязанности.

Большое внимание в законе уделено взаимоотношениям профессиональных спортивных лиг с общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам спорта. В частности, предусмотрено, что профессиональная спортивная лига вправе проводить всероссийские профессиональные спортивные соревнования с согласия общероссийской спортивной федерации и при условии заключения с ней договора о делегировании прав на проведение чемпионатов, первенств и кубков России. Требования к такому договору установлены ФЗ.

Профессиональная спортивная лига, объединяющая как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы, вправе быть организатором международных профессиональных спортивных соревнований с согласия общероссийской спортивной федерации, а также с согласия международной спортивной федерации, членом которой является данная общероссийская спортивная федерация.

Участие российских профессиональных спортивных клубов в указанных соревнованиях может признаваться общероссийской спортивной федерацией участием в соответствующих чемпионатах, первенствах и кубках России, а спортивные результаты, достигнутые клубами в таких соревнованиях, могут использоваться в целях наделения этих клубов статусом чемпиона России, победителя первенства России и обладателя кубка России.

Споры, возникающие в профессиональном спорте и спорте высших достижений, передаются в арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый создаваемым в этих целях постоянно действующим арбитражным учреждением. Федеральным законом определены категории таких споров и требования к их рассмотрению.

Кроме того, законом предусмотрены меры в сфере предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. Так, из состава учредителей общероссийской антидопинговой организации исключён федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, что соответствует новой редакции Всемирного антидопингового кодекса. Одновременно уточнено, что использование или попытка использования в отношении спортсмена запрещённой в спорте субстанции или запрещённого метода не является нарушением антидопинговых правил, если на момент совершения указанных действий имелось разрешение на их терапевтическое использование, выданное в соответствии с Международным стандартом (МС) по терапевтическому использованию запрещённых субстанций Всемирного антидопингового агентства, либо существовали предусмотренные этим МС обстоятельства, позволяющие выдать такое разрешение после совершения указанных действий.

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Президент подписал закон о регулировании профессионального спорта в РФ

19:42 22/11/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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