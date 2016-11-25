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В Госдуму внесен законопроект о новом виде постановлений Конституционного суда

Теги: Конституционный суд (КС) РФ, Государственная Дума, Москва, Россия
11:07 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроект о введении нового вида постановления, принимаемого Конституционным судом (КС) РФ, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Законопроектом планируется внести изменения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Так, согласно сообщению, законопроектом предлагается ввести новый вид постановления, принимаемого КС РФ по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти, – постановление о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции РФ в истолковании, данном КС РФ.

В случае принятия такого постановления при применении соответствующего нормативного акта или договора исключается любое иное их истолкование, а на последствия принятия такого постановления распространяются положения закона «О Конституционном Суде РФ» и иных федеральных законов, установленные для случаев признания нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции РФ. Корреспондирующее регулирование предлагается установить в отношении итоговых решений по жалобам на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан.

Законопроект предусматривает также прямое закрепление принципа недопустимости применения нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с истолкованием, данным КС РФ в постановлении.

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение обязательного учета правоприменительными органами позиций КС, что в рамках действующей правовой системы является необходимым элементом поддержания режима законности и правопорядка, отмечается в сообщении. Проект закона разработан в целях установления дополнительных гарантий надлежащего исполнения решений КС РФ.

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В Госдуму внесен законопроект о новом виде постановлений Конституционного суда

11:07 25/11/2016 Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроект о введении нового вида постановления, принимаемого Конституционным судом (КС) РФ, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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