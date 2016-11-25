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Правительство одобрило законопроект, касающийся ведения реестра проверок

Теги: Правительство РФ, Москва, Россия
16:27 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении административной ответственности для контрольно-надзорных органов в случае, если они не вносят данные о проверках в единый реестр проверок, сообщается на сайте кабинета министров.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 ноября.

Законопроектом предлагается в части 1 статьи 19.6.1 КоАП установить административную ответственность должностных лиц федеральных и региональных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, исполняющих функции муниципального контроля, а также государственных или муниципальных учреждений, на которые возложены контрольные функции, за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в невнесении или внесении с нарушением сроков и (или) внесении неполной и (или) недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок.

Документ направлен на повышение эффективности в сфере государственного и муниципального контроля, стимулирование должностных лиц органов власти к надлежащему исполнению своих обязанностей, предупреждение совершения новых подобных правонарушений, отмечается в сообщении.

Законопроект в установленном порядке будет внесен в Государственную Думу РФ.

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Правительство одобрило законопроект, касающийся ведения реестра проверок

16:27 25/11/2016 Правительство РФ одобрило законопроект об установлении административной ответственности для контрольно-надзорных органов в случае, если они не вносят данные о проверках в единый реестр проверок, сообщается на сайте кабинета министров.
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