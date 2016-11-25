Кабмин хочет уточнить порядок продления срока содержания под стражей

РАПСИ

17:01 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Правительство РФ одобрило законопроект об уточнении порядка продления срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства, говорится в материалах кабинета министров.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 24 ноября.

Законопроектом предлагается установить, что исчисление срока содержания под стражей в период предварительного расследования осуществляется до направления уголовного дела прокурору. При этом предусматривается, что в случае направления уголовного дела прокурору срок содержания под стражей может быть продлен на время, необходимое для принятия решения по поступившему уголовному делу, самим прокурором, а также судом. Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности деятельности органов предварительного расследования, отмечается в документе.

Согласно статье 162 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК) в срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением. При этом частью 9 статьи 109 УПК установлено, что срок содержания под стражей в период предварительного следствия исчисляется с момента заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу и до направления прокурором уголовного дела в суд. То есть включает в себя срок содержания под стражей не только в период расследования, но и во время, необходимое прокурору для рассмотрения поступившего к нему уголовного дела.

Из-за несогласованности норм, регламентирующих сроки предварительного расследования и содержания под стражей, следователь или дознаватель вынуждены продлевать срок предварительного следствия или дознания.Такое продление связано исключительно с целью содержания обвиняемого под стражей в период рассмотрения прокурором уголовного дела, то есть когда дальнейшее производство следственных действий уже не требуется, а производство расследования фактически окончено. В связи с этим сроки предварительного расследования необоснованно увеличиваются на срок, необходимый для реализации прокурором полномочий по поступившему уголовному делу.

При этом процедура продления срока предварительного расследования также требует значительных временных затрат, в том числе связанных с необходимостью передачи уголовного дела на рассмотрение руководителя вышестоящего следственного органа, находящегося не по месту производства расследования. Внесение изменений в положения УПК позволит исключить отвлечение прокурора на возбуждение и поддержание в суде ходатайств о продлении срока содержания под стражей, отмечается в сообщении.

Законопроект в установленном порядке будет внесен в Государственную Думу.