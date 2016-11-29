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ФПА предложила Госдуме привлекать ее к профэкспертизе законопроектов

Теги: Государственная Дума, Федеральная палата адвокатов (ФПА), Вячеслав Володин, Москва, Россия
15:39 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину использовать научный и практический потенциал адвокатуры и привлечь адвокатскую палату к проведению профессиональной экспертизы законопроектов, сообщили в пресс-службе организации.

Функция по проведению экспертиз проектов федеральных законов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности, возложена на ФПА Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», говорится в письме президента организации Юрия Пилипенко. Однако законодательно закрепленный статус адвокатуры как института гражданского общества позволяет ФПА на системной основе осуществлять экспертизу законопроектов, имеющих большое общественное значение, отмечается в письме.

Для участия в законопроектной деятельности ФПА располагает необходимым экспертным потенциалом: в составе адвокатуры имеется действительный член (академик) РАН, 144 доктора и 1605 кандидатов юридических наук. При ФПА РФ действует Научно-консультативный совет, для участия в экспертизе законопроектов сформирована также группа советников, практикующих в различных отраслях права, отметила пресс-служба. Только за прошедший год, отмечается в письме, ФПА подготовила и направила в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации, государственно-правовое управление президента РФ, Верховный суд России и аппарат правительства более 90 заключений и отзывов по 62 законопроектам и иным правовым актам. Кроме того, по обращениям судей Конституционного суда РФ подготовлен ряд отзывов на жалобы, поступившие в этот суд.

Сообщив председателю Госдумы, что в адвокатском сообществе с удовлетворением воспринята информация об активизации деятельности института профессиональной экспертизы законопроектов, Пилипенко выразил предположение, что «имеющийся научный и практический потенциал, а также опыт Федеральной палаты адвокатов РФ в области экспертизы законопроектов будет полезен для целей законодательной деятельности».

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ФПА предложила Госдуме привлекать ее к профэкспертизе законопроектов

15:39 29/11/2016 Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину использовать научный и практический потенциал адвокатуры и привлечь адвокатскую палату к проведению профессиональной экспертизы законопроектов, сообщили в пресс-службе организации.
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