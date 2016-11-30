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В ГД поступил проект о создании должности уполномоченного по защите животных

Теги: Животные, ЛДПР, Государственная Дума, Москва, Россия
13:46 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. В Госдуму поступил законопроект об учреждении должности уполномоченного по защите животных в РФ, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта выступают депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков .

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России до сих пор не принят федеральный закон, регулирующий способ защиты животных, а также усиливающий ответственность за жестокое обращение с ними. Правовая неопределенность порождает насилие, направленное на беззащитных животных.

«К сожалению, в последнее время увеличилось количество случаев жестокого отношения к животным. В связи с чем предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных в РФ, который будет отстаивать права владельцев животных, разрабатывать и направлять предложения по устранению пробелов в законодательстве России в сфере их защиты и безопасного проживания»,— отмечается в документе.

Также планируется, что уполномоченный будет взаимодействовать в своей работе с общественными правозащитными организациями, назначать своих представителей, осуществляющих свои полномочия на общественных началах.

Депутаты указали, что активная позиция общественности путем сбора подписи на интернет ресурсе https://www.change.org/ подтверждает необходимость введения такой должности на федеральном уровне. Как следует из общедоступных источников информации, петицию подписали уже более полумиллиона человек.

Появление в РФ должности уполномоченного по защите животных позволит защитить представителей животного мира не только проживающих рядом с человеком, но и позволит сохранить редкие виды животных дикой природы, также указали парламентарии в записке.

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В ГД поступил проект о создании должности уполномоченного по защите животных

13:46 30/11/2016 В Госдуму поступил законопроект об учреждении должности уполномоченного по защите животных в РФ, говорится в материалах нижней палаты парламента.
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