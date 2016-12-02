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Закон о компенсации за задержку исполнения государством судебного акта принят ГД

Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
11:48 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий право граждан и организаций на присуждение компенсации за нарушение исполнения государством в разумный срок судебного акта.

Данным документом планируется внести изменения в Федеральный закон "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

Законом устанавливается право физического или юридического лица обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации при нарушении права на исполнение в разумный срок судебного акта, возлагающего на органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделённые отдельными государственными или другими публичными полномочиями, должностных лиц этих органов и организаций, обязанность исполнить другие требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера.

Заявления по делам этой категории могут быть поданы в суд до окончания производства по исполнению судебного акта, но не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, и не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в российской судебной системе имеется проблема чрезмерно длительного исполнения вынесенных в пользу заявителей решений национальных судов, предусматривающих исполнение государством так называемых обязательств в натуральной форме. При этом эффективные внутригосударственные средства правовой защиты от соответствующих нарушений отсутствуют, что нарушает право на судебную защиту.

Принятие закона расширит внутригосударственные средства правовой защиты от нарушения права на исполнение в разумный срок судебных актов и повысит гарантии соблюдения конституционного права на судебную защиту.

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Закон о компенсации за задержку исполнения государством судебного акта принят ГД

11:48 02/12/2016 Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий право граждан и организаций на присуждение компенсации за нарушение исполнения государством в разумный срок судебного акта.
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