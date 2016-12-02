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ГД одобрила предоставление приоритета законопроектам спикеров палат парламента

Теги: Законотворчество, Федеральное Собрание, Государственная Дума, Москва, Россия
12:23 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Госдума (ГД) одобрила поправки в регламент своей работы, согласно которым в приоритетном порядке будут рассматриваться также законопроекты, инициированные председателями обеих палат Федерального Собрания.

Соответствующее постановление было разработано комитетом Госдумы по регламенту.

Были внесены поправки в часть 1 статьи 50 регламента Госдумы (о приоритетном порядке рассмотрения), дополнив ее пунктами о том, что законопроекты, внесенные в ГД совместно членом Совета Федерации, являющимся председателем верхней палаты парламента, и депутатом Госдумы, являющимся главой нижней палаты парламента, а также "законопроекты, внесенные в Государственную Думу Советом Федерации".

В настоящее время на приоритетное рассмотрение выносятся проекты законов, инициированные, в частности, президентом РФ, правительством РФ во исполнение ежегодных посланий главы государства, ратификационные пакеты, а также проект федерального бюджета на очередной финансовый год.

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ГД одобрила предоставление приоритета законопроектам спикеров палат парламента

12:23 02/12/2016 Госдума одобрила поправки в регламент своей работы, согласно которым в приоритетном порядке будут рассматриваться также законопроекты, инициированные председателями обеих палат Федерального Собрания.
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