ГД одобрила предоставление приоритета законопроектам спикеров палат парламента

12:23 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Госдума (ГД) одобрила поправки в регламент своей работы, согласно которым в приоритетном порядке будут рассматриваться также законопроекты, инициированные председателями обеих палат Федерального Собрания.

Соответствующее постановление было разработано комитетом Госдумы по регламенту.

Были внесены поправки в часть 1 статьи 50 регламента Госдумы (о приоритетном порядке рассмотрения), дополнив ее пунктами о том, что законопроекты, внесенные в ГД совместно членом Совета Федерации, являющимся председателем верхней палаты парламента, и депутатом Госдумы, являющимся главой нижней палаты парламента, а также "законопроекты, внесенные в Государственную Думу Советом Федерации".

В настоящее время на приоритетное рассмотрение выносятся проекты законов, инициированные, в частности, президентом РФ, правительством РФ во исполнение ежегодных посланий главы государства, ратификационные пакеты, а также проект федерального бюджета на очередной финансовый год.