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Госдума одобрила в I чтении введение новой меры пресечения

Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
18:39 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому вводится новая мера пресечения для обвиняемых и подозреваемых в совершении уголовных преступлений - «запрет определенных действий».

Так, предлагается дополнить главу 13 Уголовно – процессуального кодекса (УПК) РФ новой мерой пресечения - «запрет определенных действий», предусматривающей возможность ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), за исключением его изоляции в жилом помещении. В частности, будет устанавливаться запрет на выход в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором проживает фигурант уголовного дела. Кроме того, суд может запретить подозреваемому или обвиняемому находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до объектов и лиц, общаться с определенными людьми, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, а также совершать иные действия, не связанные с изоляцией в жилище.

Согласно пояснительной записке в документу, запрет определенных действий в качестве меры пресечения должен избираться по решению суда в порядке, установленном статьей 108 УПК, за исключением требований, связанных с видом и размером наказания, квалификацией преступления, возрастом подозреваемого или обвиняемого. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 107 УПК, согласно которым домашний арест будет заключаться в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с осуществлением за ним контроля.

Предполагается, что время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет. При этом если в рамках данной меры пресечения будет установлен запрет выхода из жилого помещения в определенное время, то к одному дню содержания под стражей должно приравниваться два дня ее применения, при более мягком ограничении передвижения (например, запрет посещения определенных мест) - три дня.

Отмечается, что законопроект не предполагает возложение новых полномочий на органы государственной власти, поскольку контроль за соблюдением подозреваемыми и обвиняемыми запрета определенных действий не будет отличаться от контроля за нахождением указанных лиц в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими соответствующих запретов и ограничений.

Внесение в УПК указанных изменений будет способствовать расширению практики применения альтернативных заключению под стражу мер пресечения.

Положительный экономический эффект предполагается за счет снижения расходов государства на содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей, сокращения случаев возмещения вреда, связанного с нарушением прав личности при заключении под стражу, расширения практики применения залога с установлением запрета совершения определенных действий (надлежащее поведение будет обеспечено угрозой обращения предмета залога в доход государства и не потребует затрат на контроль, в том числе с применением технических средств.

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Госдума одобрила в I чтении введение новой меры пресечения

18:39 02/12/2016 Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому вводится новая мера пресечения для обвиняемых и подозреваемых в совершении уголовных преступлений - «запрет определенных действий».
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