Правительство увеличило размер возмещения заемщикам по ипотеке

18:26 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Правительство РФ приняло постановление об увеличении предельной суммы возмещения по реструктурированному ипотечному кредиту с 10 до 20% остатка суммы займа в рамках программы помощи заемщикам, испытывающим трудности с выплатами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

В апреле 2015 года Правительство утвердило основные условия реализации программы помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

В целях оказания достаточной поддержки заёмщикам 24 ноября 2016 года было принято постановление, согласно которому предельная сумма возмещения по каждому реструктурированному ипотечному жилищному кредиту (займу) увеличена с 10 до 20% остатка суммы кредита (займа), рассчитанного на дату заключения договора о реструктуризации, но не более 600 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что в связи со значительным количеством обращений от семей, испытывающих трудности в выплате ипотечных кредитов, на иждивении которых находятся совершеннолетние дети, продолжающие обучение в образовательных учреждениях, расширен перечень категорий граждан, которые вправе претендовать на участие в программе. Перечень дополнен категорией заёмщиков, на иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет, являющиеся учащимися, студентами (курсантами), аспирантами, адъюнктами, ординаторами, ассистентами-стажёрами, интернами и обучающимися на очной форме обучения.

Изменения основных условий реализации программы позволят расширить круг лиц, рассчитывющих на получение поддержки. Размер выделяемой помощи станет более существенным для заёмщиков с суммой кредита до 6 миллионов рублей, отмечается в сообщении.