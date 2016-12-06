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В ГД внесен проект об увеличении штрафов за нарушение правил продажи алкоголя

Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
16:30 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для организаций и должностных лиц за нарушения правил продажи алкоголя, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта выступает Законодательное собрание Пензенской области.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд положений статьи 14.16 (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Так, за оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота (часть 2 статьи 14.16 КоАП) предлагается увеличить штраф для должностных лиц в 10 раз. Размер штрафа предлагают установить в пределах от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей (в настоящее время штраф составляет от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей). Для юридических лиц за такие же нарушения предлагается установить штраф от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (в настоящее время штраф составляет от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей).

За нарушение «иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (часть 3 статьи 14.16 КоАП) предлагается также увеличить штраф для должностных лиц в 10 раз. Размер его тогда составит от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей (в настоящее время штраф составляет от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей). Для юридических лиц за это нарушение предлагается установить штраф от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей (в настоящее время штраф составляет от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей).

Помимо этого, предлагается увеличить штраф за использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (статья 14.18 КоАП РФ). Соглано законопроекту, штраф будет составлять от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей (в настоящее время штраф составляет от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей).

Согласно пояснительной записке к тексту, Правительство РФ 30 декабря 2009 года одобрило Концепцию реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года. При этом в качестве одной из мер по реализации госполитики определено усиление административной ответственности за нарушения в области производства и оборота алкогольной продукции, в том числе установленных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, а также установление уголовной ответственности за неоднократное совершение указанных деяний.

Вместе с тем, как указали инициаторы законопроекта, по-прежнему наблюдаются летальные случаи, вызванные отравлением контрафактным алкоголем, что свидетельствует о недостаточных мерах ответственности, установленных законодательством за совершение подобного рода правонарушений.По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в 2015 году по результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 5 054 организациях выявлено 9 891 правонарушение. За 9 месяцев 2016 года в 3 105 организациях выявлено 5 809 правонарушений.

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В ГД внесен проект об увеличении штрафов за нарушение правил продажи алкоголя

16:30 06/12/2016 В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для организаций и должностных лиц за нарушения правил продажи алкоголя, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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