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Госдума приняла закон о штрафах для банков за нарушения в сфере гособоронзаказа

Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
12:23 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Госдума одобрила в третьем (окончательном) чтении закон о введении административной ответственности для уполномоченных банков за нарушения в сфере гособоронзаказа, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ. В законе указано, что за неисполнение уполномоченным банком обязанностей при банковском сопровождении государственного оборонного заказа влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц этого банка в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Изменения вносятся в статью 15.40.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в Федеральном законе «О государственном оборонном заказе», который был дополнен главой «Банковское сопровождение», установлено, что неисполнение уполномоченным банком установленных обязанностей, нарушение режима использования отдельного счёта для проведения операций в рамках исполнения государственного оборонного заказа, совершение недопустимых операций, определённых в законе, предоставление недостоверной информации в рамках мониторинга проводимых расчётов служат основанием для привлечения должностных лиц уполномоченного банка к ответственности.

Принятие законопроекта позволит с большей эффективностью противодействовать правонарушениям при банковском сопровождении операций в сфере государственного оборонного заказа.


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Госдума приняла закон о штрафах для банков за нарушения в сфере гособоронзаказа

12:23 07/12/2016 Госдума одобрила в третьем (окончательном) чтении закон о введении административной ответственности для уполномоченных банков за нарушения в сфере гособоронзаказа, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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