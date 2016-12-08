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ГД приняла закон о досудебной блокировке сайтов с информацией о "спайсах"

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Теги: Законотворчество, Наркотики, Государственная Дума, Москва, Россия
09:29 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Госдума в среду приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию о новых потенциально опасных психоактивных веществах, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Согласно документу, предлагается распространить действие внесудебного порядка ограничения доступа на территории России на интернет-ресурсы, размещающие информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ («спайсы», «соли», галлюциногены), а также их прекурсоров, местах приобретения таких веществ и их прекурсоров.

Это позволит повысить эффективность противодействия распространению новых видов психоактивных веществ, ранее указал кабинет министров в своем сообщении.

Статьей 15.1  Федерального закона от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» введен механизм внесудебного ограничения доступа на территории России к информации, признанной запрещённой.

В этих целях создан «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Действующей редакцией Федерального закона для включения доменных имен и (или) указателей страниц интернет-сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию, в Единый реестр предусмотрено наличие на интернет-ресурсах информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Вместе с тем все большую угрозу приобретают новые потенциально опасные психоактивные вещества. К ним, в частности, относятся синтетические каннабиноиды («спайсы»), стимуляторы («соли»), галлюциногены. В связи с этим был разработан законопроект.

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ГД приняла закон о досудебной блокировке сайтов с информацией о "спайсах"

09:29 08/12/2016 Госдума в среду приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию о новых потенциально опасных психоактивных веществах, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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