ГД поддержала до 2018 года мораторий на индексацию окладов госслужащих

РАПСИ

15:04 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении до 1 января 2018 года моратория на индексацию окладов госслужащих, денежного довольствия военных и оплаты труда судей.

Согласно пояснительной записке к документу, «законопроектом предлагается установить, что в 2017 году размеры указанных выплат, пособий и компенсаций, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, не увеличиваются (не индексируются) с учетом текущей экономической ситуации».

Законопроектом также предлагается установить, что субъекты РФ вправе в 2017 году как не осуществлять индексацию окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы субъекта РФ, так и осуществить ее, предусмотрев это в законе о бюджете субъекта РФ.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.