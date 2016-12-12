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Размер пособия по безработице на 2017 год установлен на уровне 2009 года

Контекст
Теги: Трудовое право, Россия
15:33 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек - РАПСИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимального и максимального пособия по безработице на 2017 год. Документ размещен 12 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, минимальная величина пособия по безработице в 2017 году составит 850 рублей, а максимальная – 4900 руб. Таким образом, размер пособия останется прежним.

Последний раз размер пособия изменялся в 2009 году.

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Размер пособия по безработице на 2017 год установлен на уровне 2009 года

15:33 12/12/2016 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о размерах минимального и максимального пособия по безработице на 2017 год. Документ размещен 12 декабря на официальном портале правовой информации.
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