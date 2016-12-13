Рейтинг@Mail.ru
 
13/12/2016 17:28
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

В Госдуму внесен проект о дифференциации штрафов за антиконкурентные соглашения

Теги: Законотворчество, Антимонопольное право, Правительство РФ, Государственная Дума, Россия
11:59 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. В Госдуму внесен правительственный законопроект о дифференциации административной ответственности за антиконкурентные соглашения, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) разработан ФАС России. Документом предлагается установить дифференцированный размер санкций за заключение различных антиконкурентных соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.

В настоящее время статьёй 14.32 КоАП предусмотрена административная ответственность за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, совершение согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, координацию экономической деятельности.

В то же время различные виды антиконкурентных соглашений отличаются по степени их общественной опасности. В связи с этим административная ответственность за такие виды административных правонарушений должна быть дифференцирована, отмечалось ранее в сообщении Правительства РФ.

Законопроектом предлагается изложить статью 14.32 КоАП в новой редакции, установив размер санкций за заключение различных антиконкурентных соглашений и согласованных действий исходя из степени их общественной опасности. Предусматривается административная ответственность за соглашения в виде картелей; антиконкурентные соглашения, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Также административная ответственность предусматривается за соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью, либо приводят (могут привести) к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для каких-либо участников и за другие недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения и согласованные действия.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

В Госдуму внесен проект о дифференциации штрафов за антиконкурентные соглашения

11:59 13/12/2016 В Госдуму внесен правительственный законопроект о дифференциации административной ответственности за антиконкурентные соглашения, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Московский городской суд отметил 84-й день рождения

16:54 13/12/2016 Московский городской суд во вторник отметил 84-й год со дня своего основания, сообщается на официальном сайте суда.

Дело о хищениях в Росгранице вернется на стадию судебного разбирательства

16:05 13/12/2016 Мосгорсуд постановил вернуть уголовное дело о мошенничестве на 490 миллионов рублей, выделенных на обустройство государственной границы России, на стадию судебного разбирательства, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Апелляция взыскала с фирмы 3 млн руб из-за бренда "Илья Муромец" в рекламе

15:08 13/12/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд по иску Студии анимационного кино «Мельница» взыскал с московской компании «Витязь» 3 миллиона рублей за незаконное использование изображения героя мультфильма «Ильи Муромца» в рекламе ресторана, говорится в постановлении суда.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера