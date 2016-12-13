В Госдуму внесен проект о дифференциации штрафов за антиконкурентные соглашения

11:59 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. В Госдуму внесен правительственный законопроект о дифференциации административной ответственности за антиконкурентные соглашения, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) разработан ФАС России. Документом предлагается установить дифференцированный размер санкций за заключение различных антиконкурентных соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.

В настоящее время статьёй 14.32 КоАП предусмотрена административная ответственность за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, совершение согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, координацию экономической деятельности.

В то же время различные виды антиконкурентных соглашений отличаются по степени их общественной опасности. В связи с этим административная ответственность за такие виды административных правонарушений должна быть дифференцирована, отмечалось ранее в сообщении Правительства РФ.

Законопроектом предлагается изложить статью 14.32 КоАП в новой редакции, установив размер санкций за заключение различных антиконкурентных соглашений и согласованных действий исходя из степени их общественной опасности. Предусматривается административная ответственность за соглашения в виде картелей; антиконкурентные соглашения, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Также административная ответственность предусматривается за соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью, либо приводят (могут привести) к ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для каких-либо участников и за другие недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения и согласованные действия.